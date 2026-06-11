HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ trút thêm "cơn thịnh nộ" khác vào Iran

Xuân Mai
|

"Cơn thịnh nộ kinh tế" là chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ nhằm gây áp lực kinh tế tối đa lên Iran.

Chiến dịch này do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ điều hành. Chiến dịch nhắm vào khả năng tạo ra và luân chuyển dòng tiền của chính quyền Iran, bao gồm doanh thu bán dầu mỏ, hệ thống ngân hàng ngầm, mạng lưới mua sắm vũ khí và tiền điện tử.

Vào ngày 10-6, cơ quan này tuyên bố trừng phạt 9 cá nhân và thực thể vì đã giúp đỡ quân đội Iran mua sắm vũ khí, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Mỹ trút thêm "cơn thịnh nộ" khác vào Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Động thái này điểm tên các cá nhân và công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch vũ khí trị giá hàng triệu USD.

Trong khi đó, giá dầu tăng vọt hôm 11-6 sau khi Mỹ tiến hành một đợt tấn công quân sự mới vào Iran, thổi bùng lo ngại cuộc xung đột tại Iran có thể kéo dài và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng trong thời gian lâu hơn.

Theo đài CNBC, hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ giao tháng 7 đã tăng lên 92,68 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 8 cũng tăng lên 95,45 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10-6 (giờ Mỹ) cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích tự vệ nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran. Quân đội Mỹ khẳng định chiến dịch này được thực hiện "nhằm đáp trả sự gây hấn liên tục và vô cớ của Iran".

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Mỹ đang hoạt động ở eo biển Hormuz.

Theo kênh Al Jazeera, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cũng đã nhắm mục tiêu vào máy bay chiến đấu F-35, F-15 và F-16 của quân đội Mỹ, cũng như các cơ sở quan trọng được lực lượng Mỹ sử dụng tại căn cứ không quân và trung tâm điều khiển Al-Azraq ở Jordan.

Các cuộc không kích mới diễn ra sau những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày. Ông cảnh báo Mỹ sẽ tăng cường đáp trả quân sự đối với Iran trong bối cảnh ông vẫn tiếp tục gây sức ép buộc Tehran phải đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại