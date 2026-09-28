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Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế nhiều mặt hàng

Minh Hạnh
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Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan áp dụng đối với lượng hàng hóa trị giá 60 tỷ USD mà hai nước nhập khẩu của nhau, bao gồm nhiều loại sản phẩm từ ngô và mỹ phẩm của Mỹ đến đồ gia dụng và đồ chơi của Trung Quốc.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: AP)

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong một tuyên bố, rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều đã đề xuất áp dụng các mức thuế ưu đãi hơn đối với lượng hàng hóa phi nhạy cảm trị giá 30 tỷ USD từ mỗi bên.

Việc cắt giảm thuế lẫn nhau cũng như gia hạn thỏa thuận “đình chiến” thương mại là những kết quả chính từ cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra tại Washington vào tuần trước.

Danh sách từ Nhà Trắng cho thấy Trung Quốc có kế hoạch cắt giảm thuế quan đối với nhiều loại nông sản Mỹ, bao gồm ngô, lúa mì, thịt, các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật... Danh sách này không bao gồm đậu tương.

Bắc Kinh cũng sẽ xem xét giảm thuế đối với cá và hải sản, gỗ và các sản phẩm gỗ, mỹ phẩm cùng thiết bị y tế của Mỹ.

Một danh sách khác bao gồm các biện pháp cắt giảm thuế quan tương ứng của Washington đối với các thiết bị gia dụng nhỏ của Trung Quốc như máy pha cà phê và máy nướng bánh mì, cũng như đồ dùng nhà bếp, chăn và ga trải giường.

Danh sách này cũng bao gồm đồ chơi, pháo hoa, hoa giả, đèn trang trí cây thông Noel và các vật dụng trang trí lễ hội khác, cùng ghế ngồi ô tô cho trẻ em.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 28/9 cho biết, việc gia hạn thêm hai tháng đối với thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung (kéo dài đến ngày 10/1) sẽ tạo không gian để cả hai bên đánh giá các thỏa thuận hiện tại nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế - thương mại, đồng thời xem xét các bước tiến triển tiếp theo trong các lĩnh vực này.

Việc gia hạn cũng tạo ra một "môi trường chính sách tương đối ổn định và có thể dự đoán được" cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, cũng như duy trì các cuộc thảo luận tích cực.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo cũng đã đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc sẽ nhập khẩu 10 triệu tấn than mỗi năm từ Mỹ trong giai đoạn 2027 - 2028. Lượng than này tương đương khoảng 2% tổng lượng than nhập khẩu hàng năm của Trung Quốc.

Về vấn đề trí tuệ nhân tạo, hai bên đã thống nhất thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố và sẽ tổ chức cuộc đối thoại tiếp theo vào cuối tháng 11.

Tags

Trung Quốc.

Donald Trump

thuế quan

Thương Mại

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