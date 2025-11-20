Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng kho báu đứng thứ 2 thế giới của Việt Nam: Nước ta có công nghệ chế biến dẫn đầu, vừa thu về gần 4 tỷ USD

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 10/2025 đạt 498 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những tháng có kim ngạch cao nhất từ đầu năm đến nay, phản ánh nhu cầu vẫn tốt tại các thị trường lớn và doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ giao hàng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, kim ngạch đạt 3,9 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024.

Đà tăng trưởng tháng 10 có sự đóng góp nổi bật từ nhóm sản phẩm tôm chân trắng và từ thị trường Trung Quốc – nơi tiếp tục duy trì nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm tôm sống, tươi và đông lạnh của Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn đều tăng. Trung Quốc & Hồng Kông là điểm sáng nhất, đạt 1,1 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ — mức tăng mạnh nhất trong số các thị trường. Khối CPTPP đạt hơn 1 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ. Đây là khu vực mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp tôm nhờ nhu cầu bền vững tại Nhật Bản, Canada và Australia.

Mỹ đạt 702 triệu USD trong 10 tháng, tăng 9% so với cùng kỳ cho thấy nhu cầu tại thị trường này duy trì ở mức tốt dù vẫn có áp lực cạnh tranh từ Ecuador và Ấn Độ. Xuất khẩu tôm sang EU đạt 487 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Tháng 10, thị trường này ghi nhận 53 triệu USD, tiếp tục nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm chế biến, có chứng nhận và giá trị gia tăng.

Đáng chú ý, Đài Loan tăng trưởng rất mạnh trong tháng 10 với 12 triệu USD, tăng gần 80% so với tháng 10/2024, cho thấy tiềm năng mở rộng tại các thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong cơ cấu sản phẩm, tôm chân trắng tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất với 2,5 tỷ USD, tương đương gần 65% tổng kim ngạch 10 tháng. Đây là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất nhờ giá cạnh tranh, sản lượng lớn và phù hợp thị hiếu của hầu hết các thị trường lớn.

Tôm sú đạt 385 triệu USD, chiếm gần 10% tổng kim ngạch. Xuất khẩu tôm sú giữ mức ổn định, chủ yếu nhờ nhu cầu bền vững tại Nhật Bản và phân khúc tôm sú size lớn, tôm sinh thái tại Trung Quốc. Nhóm tôm loại khác đạt 991 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng doanh nghiệp gia tăng sản phẩm dạng đông lạnh – chế biến sâu, tối ưu hiệu suất nhà máy và khai thác các phân khúc thị trường giá trị cao.

Từ đầu năm đến nay, châu Á là khu vực tạo lực đẩy tăng trưởng mạnh nhất cho xuất khẩu tôm Việt Nam. Trung Quốc – Hồng Kông tăng trên 60%, Đài Loan tăng mạnh trong tháng 10 và Hàn Quốc cũng duy trì mức tăng nhẹ. Điều này cho thấy nhu cầu trong khu vực có phần cải thiện nhờ kinh tế phục hồi dần, lợi thế gần địa lý của tôm Việt Nam, và đây cũng là chiến lược đa dạng hóa thị trường của DN trong bối cảnh thuế Mỹ.

Trong khi đó, các thị trường như Mỹ, Nhật Bản và EU duy trì đà tăng trưởng ổn định, chủ yếu ở nhóm sản phẩm giá trị gia tăng và tôm chế biến.

Việt Nam có hơn 350 cơ sở sản xuất tôm đủ điều kiện xuất khẩu. Top 5 DN xuất khẩu tôm Việt Nam đạt trên 150 triệu USD, chiếm gần 35% tổng kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam là quốc gia được đánh giá có công nghệ chế biến tôm hiện đại nhất và có thế mạnh về sản xuất hàng GTGT.