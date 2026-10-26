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Mỹ, Trung Quốc, Campuchia báo tin vui đến Việt Nam

Như Quỳnh
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Việt Nam đang có ‘mỏ vàng ẩn' hơn 30 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt, may trong tháng 9 đã mang về hơn 3,4 tỷ USD, giảm 14,9% so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, nước ta thu về hơn 30 tỷ USD từ hàng dệt may, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét về thị trường, Mỹ là nhà nhập khẩu lớn nhất với gần 14 tỷ USD, tăng 3,2% so với 9T/2025.

Đứng thứ 2 là Nhật Bản với hơn 3,1 tỷ USD, tuy nhiên giảm gần 5% so với cùng kỳ. Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 3 với hơn 2,2 tỷ USD, giảm gần 3%.

Tại khu vực Châu Âu, Hà Lan nổi lên như điểm sáng tăng trưởng của ngành dệt may khi đạt 1,14 tỷ USD (tăng 15,61%), đóng vai trò cửa ngõ luân chuyển quan trọng bên cạnh các thị trường duy trì đà mở rộng ổn định như Anh đạt 688,37 triệu USD (tăng 3,64%) và Bỉ đạt 389,22 triệu USD (tăng 13,70%). Trong khi đó tại khu vực Châu Á, bên cạnh thị trường lớn Trung Quốc duy trì mức tăng 6,13% nâng kim ngạch lên 1,12 tỷ USD, xuất khẩu sang Campuchia cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực 11,10%, đạt 763,89 triệu USD.

Xuất khẩu ngành dệt may trong 3 tháng cuối năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ có thể không đồng đều giữa các nhóm hàng. Với tốc độ xuất khẩu như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cả năm 2026 nhiều khả năng ước đạt trên 48 - 48,6 tỷ USD, cao hơn so với 47,1 tỷ của năm 2025, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhóm hàng nguyên liệu, cùng với sự cải thiện của đơn hàng may mặc trong mùa cao điểm cuối năm.

Đối với hàng may mặc, mặc dù kim ngạch tháng 9 tăng 4,06% so với tháng 9/2025, lũy kế 9 tháng chỉ tăng 1,95%, đã cải thiện so với mức tăng 1,21% trong 7 tháng song thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,77% của cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy nhu cầu đối với hàng may mặc đang phục hồi, nhưng chậm và tăng trưởng xuất khẩu nhiều khả năng chỉ ở mức vừa phải trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhờ yếu tố mùa vụ khi các doanh nghiệp tập trung giao hàng cho các dịp lễ cuối năm 2026 và đầu năm 2027, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc vẫn được kỳ vọng cải thiện hơn so với nửa đầu năm.

Trong khi đó, các nhóm hàng xơ, sợi dệt và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tiếp tục là điểm sáng. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu xơ, sợi tăng 13,07%, cao hơn so với mức tăng 11,11% trong 7 tháng; nguyên phụ liệu tăng 9,46% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu nguyên liệu của chuỗi sản xuất dệt may trong khu vực tiếp tục được duy trì. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong 3 tháng cuối năm, góp phần hỗ trợ tăng trưởng chung của toàn ngành.

Để mở rộng thị trường, các doanh nghiệp đã tham gia nhiều hội chợ, triển lãm và hoạt động khảo sát, xúc tiến thương mại. Trong đó có Hội chợ AllFashion Sourcing Cape Town 2026 kết hợp khảo sát thị trường châu Phi; Hội chợ Source Fashion, London kết hợp khảo sát, xúc tiến thương mại tại thị trường Anh; Intertextile Shanghai Apparel Fabrics và Yarn Expo Autumn 2026 – một sự kiện chuyên ngành thời trang lớn tại Trung Quốc; Hội chợ Magic Show tại Mỹ… Cùng với đó, các doanh nghiệp tiếp tục kiểm soát chặt tiến độ cung ứng nguyên phụ liệu; nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm, tối ưu hóa sản xuất và giữ vững ổn định lực lượng lao động.

Tags

dệt may

Xuất khẩu

Campuchia

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