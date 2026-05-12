Mỹ trừng phạt cá nhân, tổ chức hỗ trợ chuyển dầu từ Iran sang Trung Quốc

Chính phủ Mỹ ngày 11/5 công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 3 cá nhân và 9 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong số 9 doanh nghiệp bị trừng phạt có 4 công ty đặt tại Hong Kong (Trung Quốc), 4 công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 1 công ty tại Oman.

Động thái này được đưa ra sau khi Washington hôm 8/5 cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua vũ khí cùng các linh kiện dùng để sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo.

Thông báo mới được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình . Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ gây sức ép để Bắc Kinh hỗ trợ giải quyết căng thẳng liên quan đến Iran và việc nối lại hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 2/5/2026. (Ảnh tư liệu: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP)

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt mới do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) ban hành nhằm vào các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc thông qua mạng lưới công ty bình phong.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran nhằm cắt giảm nguồn tài chính mà Iran sử dụng cho chương trình vũ khí, chương trình hạt nhân và các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Washington xếp IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố và cho rằng lực lượng này phụ thuộc vào các công ty “vỏ bọc” để thu xếp hoạt động thanh toán cũng như nhận tiền từ các lô hàng dầu xuất khẩu của Iran.

Theo CNA , biện pháp ngày 11/5 tiếp nối gói trừng phạt được áp đặt hồi tháng 7/2025 nhằm vào Golden Globe - công ty có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc xử lý các thương vụ bán dầu trị giá hàng trăm triệu USD mỗi năm cho IRGC.

Theo phía Mỹ, 3 cá nhân vừa bị trừng phạt đều làm việc cho trụ sở dầu mỏ Shaid Purja'fari thuộc IRGC và có vai trò điều phối các khoản thanh toán thông qua Golden Globe.