Mỹ - Trung "giải lao" 3 tháng, đây là nhóm doanh nghiệp vẫn chưa hết ngồi trên lửa: Tất cả vì một lý do

Các doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc đã bớt đi phần nào áp lực sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ý tạm dừng áp dụng mức thuế quan cao mới nhất đối với các sản phẩm của nhau trong 90 ngày.

Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu vẫn phải đối mặt với mức thuế quan tương đối cao, cũng như sự bất ổn về những gì sẽ xảy ra trong những tuần và tháng tới. Nhiều doanh nghiệp đã trì hoãn hoặc hủy đơn hàng sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 145% vào các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc vào tháng 4/2025.

Hiện tại, họ lo ngại rằng việc tranh giành đưa hàng lên tàu sẽ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn và tăng chi phí vận chuyển. Jonathan Silva, chủ sở hữu Công ty WS Game, người có doanh nghiệp tại Massachusetts chuyên sản xuất các phiên bản cao cấp của Monopoly, Scrabble và các trò chơi cờ bàn khác của Hasbro, cho biết: "Đây là thời điểm không thể tệ hơn đối với việc đặt hàng".

Silva cho biết mức thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn là con số có thể chấp nhận. Ông có 9 container sản phẩm đang chờ tại các nhà máy ở Trung Quốc và sẽ nỗ lực để xuất khẩu chúng với mức thuế thấp hơn.

“Chúng tôi sẽ đặt hàng đủ để sử dụng và chuẩn bị ứng phó với mọi trường hợp, nhưng cho đến khi chúng có một thỏa thuận dài hạn, rủi ro vẫn còn quá cao.”

Trong tuyên bố chung, Bắc Kinh và Washington cho biết họ sẽ tạm đình chỉ các mức thuế trong vòng 90 ngày để tiến hành đàm phán. Hai bên có kế hoạch tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại dài hạn hơn.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Liên đoàn bán lẻ quốc gia Matthew Shay cho biết động thái này là "bước đầu tiên quan trọng nhằm cung cấp một số hỗ trợ ngắn hạn cho các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp khác đang trong quá trình đặt hàng hóa cho mùa lễ hội mùa đông".

Marc Rosenberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của The Edge Desk tại Deerfield, Illinois, đã đầu tư hàng triệu USD để phát triển dòng ghế công thái học trị giá 1.000 USD. Tuy nhiên, ông đã hoãn sản xuất dòng sản phẩm này tại Trung Quốc, với hy vọng được miễn thuế quan.

Rosenberg cho biết các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung vẫn đang diễn ra là tín hiệu tốt nhưng ông cho rằng khoảng thời gian 90 ngày là "quá nguy hiểm". Công ty của ông phải đối mặt với nguy cơ đến chậm hơn khi thỏa thuận tạm thời kết thúc. Ông cho biết: “Cần phải có một kế hoạch kéo dài trong 1 hoặc 2 năm để mọi người có thể lên kế hoạch ứng phó”.

Jeremy Rice, đồng sở hữu một cửa hàng trang trí nhà ở Lexington, Kentucky, chuyên về cắm hoa giả, cho biết việc tạm dừng có giới hạn khiến anh không chắc chắn về cách định giá. Khoảng 90% hoa mà House sử dụng được sản xuất tại Trung Quốc. Anh đã tích trữ hàng tồn kho và sau đó tạm dừng giao hàng vào tháng 4/2025.

"Các nhà cung cấp của chúng tôi vẫn đang loay hoay xoay xở, không biết sẽ làm gì", Rice nói. "Không có sự nhẹ nhõm nào cả", ông nói thêm. "Nó giống như bạn đang chờ đợi điều tồi tệ tiếp theo xảy ra vậy".

Trước khi Trump bắt đầu cuộc chiến thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ với Trung Quốc, công ty trò chơi All Things Equal có trụ sở tại Miami đã chuẩn bị ra mắt trò chơi điện tử đầu tiên. Người sáng lập Eric Poses cho biết ông đã dành 2 năm để phát triển The Good News Is... Ông đã đầu tư 120.000 USD vào nghiên cứu và phát triển.

Khi Tổng thống áp dụng mức thuế 20% vào các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc vào tháng 2/2025, Poses bắt đầu loại bỏ các tính năng không cần thiết như bao bì dập nổi. Khi mức thuế lên tới 145%, ông phải đối mặt với hai lựa chọn: để hàng hóa ở Trung Quốc hoặc gửi chúng đến các kho bảo thuế, một phương pháp lưu trữ cho phép người nhập khẩu hoãn thanh toán thuế trong tối đa 5 năm.

Ông Eric Poses, nhà sáng lập All Things Equal. Ảnh: People of play

Poses đã liên lạc với các nhà máy của mình tại Trung Quốc để sắp xếp các lô hàng bị hoãn, nhưng với các trò chơi vẫn phải chịu mức thuế 30%, ông cho biết sẽ phải cắt giảm tiếp thị để giữ giá trò chơi điện tử ở mức cũ.

Poses cho biết: “Rất khó để lập kế hoạch vì nếu bạn muốn quay lại sản xuất sau vài tháng, thì bạn sẽ phải lo lắng về mức thuế quan sẽ áp dụng khi hàng hóa được nhập vào các cảng của Hoa Kỳ sau thời hạn 90 ngày đó”.

Công ty 4Knines của Jim Umlauf có trụ sở tại Oklahoma City, sản xuất vỏ bọc ghế ô tô và lót khoang hành lý cho chủ sở hữu chó và những người khác. Ông nhập khẩu nguyên liệu thô như vải, lớp phủ và linh kiện từ Trung Quốc.

Umlauf cho biết ngay cả với mức thuế chung thấp hơn, các doanh nghiệp nhỏ cũng khó có thể kiếm được lợi nhuận. Ông cho rằng chính phủ Hoa Kỳ nên miễn trừ thuế quan cho các doanh nghiệp nhỏ.

Theo AbcNews