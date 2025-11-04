Mỹ trở thành 'cứu tinh' cho xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun

Những vấn đề trong quá trình phát triển dài hạn của vũ khí Ấn Độ không phải là điều gì mới mẻ, nên những tin tức như vậy sẽ không làm ai ngạc nhiên. Ví dụ mới nhất là xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Arjun, được bắt đầu phát triển cách đây nửa thế kỷ và chỉ sản xuất được 124 chiếc, đã bị bỏ lại do thiếu động cơ.

Kết quả là công việc trên phiên bản nâng cấp Mk 1A, với nguyên mẫu đầu tiên đã được thử nghiệm, chính thức bị dừng lại. Tuy nhiên Ấn Độ có thể tìm ra một giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu, đó là sản phẩm từ Công ty Cummins của Mỹ.

Xe tăng Arjun Mk 1 lắp động cơ MTU MB838 Ka501 của Đức, tuy nhiên thiết bị trên hiện đã ngừng sản xuất, mặc dù "trái tim" này từng được sử dụng trong các lô đầu tiên của MBT K2 Black Panther.

Mặc dù hiện tại các phiên bản phái sinh vẫn đang được sản xuất, nhưng động cơ chính đã không còn nữa, gây ra vấn đề liên quan đến phụ tùng thay thế không chỉ cho chiến xa mới, mà còn cho cả xe tăng đã phục vụ.

New Delhi đã lên kế hoạch thay thế động cơ này bằng loại Datran 1500 nội địa, đã được phát triển từ năm 2010 và trải qua bài kiểm tra đầu tiên vào năm 2023. Mặc dù công việc của dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2025, nhưng trên thực tế, quá trình tinh chỉnh và thử nghiệm vẫn đang được tiến hành.

Điều này gây ra vấn đề, bởi vì vào năm 2021, Ấn Độ đã đặt hàng 118 chiếc Arjun Mk 1A , việc giao hàng bắt đầu sau 30 tháng và đang sử dụng phiên bản "trung gian" với động cơ MTU MB838 Ka501 cũ. Nhưng ngay trong năm 2024, New Delhi thông báo rằng mọi thứ đã bị đình chỉ do thiếu nguồn cung hệ thống động lực.

Việc thay thế động cơ không phải là một quá trình dễ dàng, vì vậy để giảm khối lượng công việc, phía Ấn Độ đã quyết định tìm kiếm các phương án có cùng thiết kế khoang động cơ và hộp số. Kết quả là quá trình này chỉ trở nên phức tạp hơn, và số lượng các lựa chọn khả thi cũng giảm đi.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk 1A của Ấn Độ.

Tuy nhiên đã có thông tin cho rằng một động cơ Cummins của Mỹ, với ký hiệu QST30 và công suất 1.200 - 1.300 mã lực cuối cùng đang được xem xét. Lý do cho lựa chọn này là bởi vì vào những năm 2000, nó từng được xem xét như một giải pháp thay thế cho động cơ của Đức với nhu cầu thay đổi tối thiểu.

Câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ có đáng tin cậy như một nhà cung cấp thường xuyên cho Ấn Độ hay không, xét đến việc tăng thuế đối ứng và các lệnh trừng phạt gần đây liên quan đến việc mua dầu của Nga.

Tuy nhiên dường như New Delhi không có nhiều lựa chọn, vì hợp đồng cần được thực hiện nhanh chóng, và việc tìm kiếm một giải pháp khác hoặc chờ đợi sẽ mất vài năm.

Tương tự, nhiều người đặt câu hỏi về việc đầu tư vào xe tăng Arjun, vì nó được phát triển vào giữa những năm 1970 và có hiệu suất khá đáng ngờ, với chỉ hơn 100 chiếc được sản xuất. Có lẽ tốt hơn nên đầu tư vào việc nâng cấp T-90S và chế tạo một thế hệ MBT mới.

Và câu trả lời rất đơn giản, bởi vì các dự án thay thế được đề xuất cũng đang triển khai, và hơn nữa, Arjun Mk 1A cùng động cơ riêng của nó sẽ là một bước tiến tới thế hệ tiếp theo. Vì vậy giống như nhiều dự án phát triển khác, Ấn Độ có thể sẽ tiếp tục kiên trì đổ nguồn lực vào việc đạt được ít nhất một sản phẩm nội địa.