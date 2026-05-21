Hải quân Mỹ đang tăng tốc triển khai vũ khí laser trên chiến trường thực tế, với ít nhất hai tàu khu trục được điều động tới Trung Đông để hỗ trợ các hoạt động đối phó Iran.

Theo chuyên trang quân sự The War Zone (TWZ), hiện có 9 tàu khu trục Mỹ được trang bị hệ thống laser trạng thái rắn (SSL), đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược tích hợp vũ khí năng lượng định hướng vào tác chiến hải quân.

Các hệ thống laser này được xem là giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn đắt đỏ, trong bối cảnh quân đội Mỹ phải đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa giá rẻ từ Iran và lực lượng Houthi tại khu vực Biển Đỏ.

Tài liệu ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài khóa 2027 cho thấy Washington đang đầu tư hàng tỷ USD cho các chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí năng lượng định hướng.

Theo Hải quân Mỹ, các hệ thống này giúp giảm chi phí mỗi lần khai hỏa, tăng khả năng phòng thủ chiều sâu và hạn chế áp lực lên kho dự trữ tên lửa truyền thống.

Giới quân sự Mỹ đặc biệt quan ngại việc các tàu khu trục lớp Arleigh Burke bị giới hạn số lượng tên lửa mang theo, với tối đa 90-96 ống phóng thẳng đứng (VLS), trong khi việc tái nạp chỉ có thể thực hiện tại các cảng chuyên dụng. Ngược lại, vũ khí laser có thể khai hỏa nhiều lần miễn còn đủ nguồn điện, giúp tăng đáng kể khả năng đối phó các đợt tấn công kéo dài.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury.

Hải quân Mỹ hiện vận hành hai hệ thống laser chính trên tàu chiến, bao gồm: Hệ thống gây chói quang học hải quân (ODIN) và laser năng lượng cao tích hợp bộ phận gây chói quang học và giám sát (HELIOS).

Trong đó, ODIN là hệ thống laser công suất thấp được thiết kế để làm mù hoặc gây nhiễu cảm biến quang điện tử và hồng ngoại trên UAV, tên lửa hoặc các thiết bị trinh sát của đối phương. Hệ thống này cũng có khả năng vô hiệu hóa camera và cảm biến tình báo trên tàu chiến, tàu ngầm và máy bay không người lái.

Ban đầu, ODIN được lắp đặt trên tám tàu, nhưng một đơn vị đã được chuyển giao để huấn luyện tại Trung tâm Tác chiến Mặt nước Hải quân Port Hueneme.

Theo TWZ , hai tàu khu trục trang bị hệ thống ODIN đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM).

Cụ thể, tàu USS Spruance (DDG-111), thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng tàu USS John Finn (DDG-113) đang hoạt động tại Ấn Độ Dương để hỗ trợ các chiến dịch liên quan Iran.

Trong khi đó, tàu USS Gridley (DDG-101), một tàu khác được trang bị ODIN đang hộ tống tàu sân bay USS Nimitz tới cảng Norfolk ở Đại Tây Dương. Bốn tàu khu trục còn lại được triển khai tại các căn cứ ở San Diego và Yokosuka.