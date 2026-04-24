Hải quân Mỹ đã yêu cầu 17 tỷ USD để tài trợ cho nghiên cứu, phát triển và đóng mới chiếc thiết giáp hạm lớp Trump đầu tiên, vốn đã được đặt tên là USS Defiant (BBG-1).

Để so sánh, tàu sân bay tiên tiến nhất USS Gerald R. Ford đã tiêu tốn ngân sách của Mỹ khoảng 13,3 tỷ USD cho việc thiết kế và đóng mới, nếu tính cả số tiền nghiên cứu và phát triển, tổng chi phí đã vượt quá 18 tỷ USD.

Ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2027 bao gồm 1 tỷ USD cho việc mua sắm trước và 837 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển, ngoài 134 triệu USD đã cam kết cho công tác thiết kế ban đầu.

Khái niệm chiến hạm mới liên quan đến việc chế tạo một con tàu với khung thân khổng lồ có khả năng mang theo 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu thanh thông thường (CPS), 128 ống phóng thẳng đứng Mk 41 (dành cho tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn SM và các loại vũ khí khác).

Bên cạnh đó là hệ thống vũ khí năng lượng định hướng tiên tiến (hệ thống pháo điện từ, vũ khí laser dựa trên khái niệm ODIN và HELIOS) với công suất từ 300 đến 600kW (có khả năng nâng cấp lên khoảng 1MW) và nhiều khả năng bao gồm cả tên lửa hành trình SLCM-N mang đầu đạn hạt nhân.

Hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần sẽ bao gồm 2 bệ phóng RIM-116 (chống tên lửa và máy bay), 2 khẩu pháo 5 inch với chiều dài nòng gấp 62 lần đường kính (chống mục tiêu trên mặt đất) và 4 cụm pháo bắn nhanh 30mm (chống máy bay cỡ nhỏ).

Dàn vũ khí như trên cho phép một tàu thực hiện nhiều nhiệm vụ thông thường, được phân bổ cho nhiều đơn vị chiến đấu khác nhau.

Con tàu dự kiến dài từ 260 đến 270m và rộng từ 32 đến 35m, lớn hơn một chút so với thiết giáp hạm Yamato của Nhật Bản. Tốc độ của nó dự kiến sẽ vượt quá 30 hải lý/giờ, tương đương chiếc Bismarck của Đức. Thủy thủ đoàn ước tính khoảng 650 - 800 người.

Lượng choán nước của chiến hạm lớp Trump là hơn 30.000 tấn (gấp khoảng 3 lần so với khu trục hạm Arleigh Burke và hơn một chút so với tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga). Điều này cho phép trang bị một kho vũ khí ấn tượng, các kho chứa tên lửa lớn, hệ thống làm mát cùng với động cơ đẩy mạnh mẽ.

Cơ sở hạ tầng hàng không bao gồm 1 sàn đáp và 2 hangar có khả năng chứa máy bay cánh quạt lật V-22 Osprey. Hệ thống cảm biến dựa trên radar AN/SPY-6 sẽ cung cấp khả năng phát hiện và theo dõi toàn diện các mục tiêu trên không cũng như tên lửa.

Dự kiến vũ khí trang bị cho thiết giáp hạm lớp Trump.

Thiết giáp hạm lớp Trump được thiết kế để lấp đầy khoảng trống về năng lực do việc loại biên các tàu tuần dương lớp Ticonderoga để lại.

Trước đây, Hải quân Mỹ dự kiến chúng sẽ được thay thế bằng tàu khu trục DDG(X), nhưng thiết kế của nó bị cho là không đủ để chứa số lượng bệ phóng tên lửa siêu thanh và vũ khí năng lượng cao. Cuối cùng, một tàu lớn hơn đã được lựa chọn.

Tổng chi phí của toàn bộ dự án hiện nay lên tới 43,5 tỷ USD. Tàu đầu tiên dự kiến có giá 17 tỷ USD (dự kiến khởi đóng vào năm tài chính 2028), chiếc thứ hai là 13 tỷ USD (năm 2030), và tàu thứ ba từ 11 đến 11,5 tỷ USD (năm 2031).

Các xưởng đóng tàu lớn của Mỹ như Bath Iron Works, Ingalls Shipbuilding và Newport News Shipbuilding hiện đang hoạt động trong tình trạng thiếu lao động và quá tải đơn đặt hàng.

Việc mở rộng năng lực sản xuất có thể là cần thiết. Xưởng đóng tàu Hanwha Philly của Hàn Quốc đang được xem xét như một ứng cử viên tiềm năng, mặc dù trước đây họ chưa từng đóng tàu chiến.