Mỹ tìm cách tránh kịch bản đóng cửa chính phủ

(Ảnh: Bloomberg)

Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết vào cuối ngày 28/1, rằng các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Nếu không có thỏa thuận, ngân sách chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 31/1, khiến nhiều hoạt động bị đình trệ.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện - Chuck Schumer - nhấn mạnh, rằng đảng Cộng hòa phải đồng ý loại bỏ khoản ngân sách dài hạn cho Bộ An ninh Nội địa khỏi dự luật chi tiêu để giữ cho chính phủ hoạt động sau ngày 30/1.

Một số thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng cho biết, họ có thể ủng hộ một biện pháp tạm thời ngắn hạn cho ngân sách Bộ An ninh Nội địa, để cả hai bên có thêm thời gian thảo luận về các hạn chế tiềm năng đối với các hoạt động thực thi luật nhập cư, sau vụ hai công dân Mỹ bị các đặc vụ liên bang bắn tử vong ở Minneapolis hồi đầu tháng này.

Ông Schumer và các thành viên đảng Dân chủ khác đã đề xuất một loạt các sửa đổi, bao gồm yêu cầu các sĩ quan không đeo khẩu trang, đeo camera ghi hình và phải có lệnh khám xét trước khi vào nhà. Họ cũng kêu gọi chấm dứt các cuộc truy quét người nhập cư.

Thượng viện dự kiến sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu đầu tiên về gói chi tiêu vào lúc 11h30 ngày 29/1.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune ngày 28/1 không loại trừ khả năng chia nhỏ gói chi tiêu để tránh việc chính phủ đóng cửa. Ông Thune nói với các phóng viên, rằng bất kỳ bước đột phá nào cũng phụ thuộc vào các cuộc đàm phán giữa đảng Dân chủ và Nhà Trắng.

Tổng thống Trump đã ám chỉ trong những ngày gần đây rằng ông sẽ thay đổi chiến dịch trục xuất người nhập cư. Theo các cuộc thăm dò, chiến dịch này ngày càng không được lòng cử tri, gây rủi ro cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.