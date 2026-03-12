Sai lầm chiến thuật

Các quan chức Ukaine thậm chí còn làm một bài thuyết trình PowerPoint cho thấy công nghệ này có thể bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh của họ trong một cuộc chiến ở Trung Đông, theo tài liệu mà Axios thu được.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã bác bỏ đề nghị của Ukraine cho đến cách đây một tuần. Chính quyền Tổng thống Trump đã thay đổi quyết định vào tuần trước do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Iran diễn ra nhiều hơn dự kiến.

Việc từ chối đề nghị của Ukraine được xếp vào một trong những tính toán chiến thuật sai lầm lớn nhất của chính quyền kể từ khi cuộc ném bom Iran bắt đầu vào ngày 28/2, hai quan chức Mỹ nói với Axios.

Máy bay không người lái Shahed giá rẻ của Iran đã khiến Mỹ và các đồng minh trong khu vực phải chi hàng triệu đô la để đánh chặn.

"Nếu có một sai lầm chiến thuật hay một sai sót nào đó mà chúng ta đã mắc phải trước [cuộc chiến ở Iran], thì chính là đây", một quan chức Mỹ thừa nhận.

Ukraine từng cảnh báo Mỹ 7 tháng trước

Ukraine đã phát triển một loại máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ, cùng với các cảm biến và hệ thống phòng không khác, để bắn hạ các máy bay không người lái kiểu Shahed.

Tại một cuộc họp kín ở Nhà Trắng vào ngày 18/8/2025, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Tổng thống Trump sử dụng máy bay không người lái đánh chặn như một cách để tăng cường quan hệ và, theo một quan chức, thể hiện lòng biết ơn của ông đối với sự hỗ trợ của Mỹ.

Phía Ukraine đã trình bày một bài thuyết trình PowerPoint cho các quan chức Mỹ, trong đó có bản đồ Trung Đông và lời cảnh báo Iran đang cải tiến thiết kế máy bay không người lái tấn công một chiều Shahed của mình.

Bài thuyết trình bao gồm ý tưởng tạo ra các "trung tâm tác chiến máy bay không người lái" ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, nơi đặt các căn cứ của Mỹ, để đối phó với mối đe dọa từ Iran.

"Chúng tôi muốn xây dựng 'bức tường máy bay không người lái' và tất cả những thứ cần thiết như radar, v.v.," một quan chức Ukraine cho biết.

"Tại cuộc họp đó… vào tháng 8, Trump đã yêu cầu nhóm của mình làm việc về vấn đề này, nhưng họ chẳng làm gì cả", quan chức Ukraine nói.

Hôm thứ Năm, Mỹ đã chính thức yêu cầu Zelensky giúp đỡ chống máy bay không người lái, theo tờ New York Times.

Mỹ tốn hàng triệu đô la để hạ vũ khí rẻ tiền của Iran

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết các mô tả này không chính xác. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và lực lượng vũ trang đã lên kế hoạch cho mọi phản ứng có thể xảy ra từ Iran, và thành công không thể phủ nhận của Chiến dịch Epic Fury đã nói lên tất cả.

Các quan chức Mỹ đã báo cáo bắn hạ phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Cho đến nay, họ cho biết, 7 người Mỹ thiệt mạng.

Hôm thứ Sáu, Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai hệ thống máy bay không người lái tiêu diệt Shahed của riêng mình, được gọi là Merops, trong bối cảnh các đồng minh trong khu vực phàn nàn về các cuộc tấn công.

Một quan chức Mỹ nói với AP rằng phản ứng đối với máy bay không người lái của Iran cho đến nay là "đáng thất vọng".

Một chiếc Shahed của Iran được cho là có giá từ 20.000 đến 50.000 đô la, tùy thuộc vào kiểu máy. Máy bay đánh chặn của Ukraine thậm chí còn rẻ hơn.

Mối lo ngại về việc đánh chặn một mục tiêu đơn giản, rẻ tiền như vậy bằng loại đạn dược trị giá hàng triệu đô la đã tăng cao trong các cuộc chiến của Mỹ.