(Ảnh minh hoạ: U.S. Coast Guard)

Vụ tấn công tàu này đã khiến 3 người thiệt mạng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho biết chiến dịch được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhắm vào một con tàu do tổ chức tội phạm ma túy điều hành. Dù không nêu rõ danh tính nhóm này, ông cho biết tổ chức trên đã bị Washington liệt vào danh sách khủng bố.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, tình báo Mỹ xác định con tàu liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và di chuyển dọc theo một tuyến đường quen thuộc.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Hegseth tuyên bố con tàu "được tình báo Mỹ xác định là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trái phép, đang di chuyển trên một tuyến vận chuyển ma túy đã biết và chở theo chất cấm".

"Các phần tử khủng bố ma túy đang mang ma túy tới bờ biển của chúng ta để đầu độc người dân Mỹ. Bộ Chiến tranh sẽ đối xử với chúng chính xác như cách chúng ta đã làm với al-Qaeda” - Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth (Ảnh: EPA)

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump thông báo các cuộc tấn công tàu là một bước leo thang cần thiết nhằm ngăn chặn dòng ma túy tràn vào Mỹ. Ông Trump đồng thời khẳng định Washington đang tiến hành “một cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy, dựa trên cơ sở pháp lý tương tự mà chính quyền Bush từng sử dụng khi phát động cuộc chiến chống khủng bố sau vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Mỹ đã liên tục yêu cầu Nhà Trắng công bố thêm thông tin về cơ sở pháp lý cho các cuộc tấn công, cũng như chi tiết về các băng nhóm bị nhắm mục tiêu và danh tính những người bị tiêu diệt. Yêu cầu này đã bị bác bỏ.

Ngày 31/10, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã một lần nữa yêu cầu thêm thông tin về các vụ tấn công tàu thông qua một bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard và Bộ trưởng Hegseth.

Đây là vụ tấn công tàu thứ 15 kể từ đầu tháng 9 năm nay trong chiến dịch truy quét các tàu bị Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng.

Trước đó, cũng trong ngày 31/10, Liên hợp quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng các chiến dịch quân sự này, đồng thời bày tỏ quan ngại về tính hợp pháp của những biện pháp mà Washington đang áp dụng.