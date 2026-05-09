Mỹ thực hiện chiến dịch nhạy cảm đưa toàn bộ urani từ Venezuela về nước, phát tín hiệu khác tới thế giới

Ngày 8/5, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo rằng "nhờ sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump", 13,5 kg urani đã được đưa ra khỏi một lò phản ứng nghiên cứu cũ tại Venezuela. Cơ quan này gọi chiến dịch phối hợp giữa Anh, Mỹ và Venezuela là "một chiến thắng cho nước Mỹ, Venezuela và cả thế giới", Guardian đưa tin.

"Việc loại bỏ an toàn toàn bộ lượng urani đã làm giàu khỏi Venezuela gửi đi một tín hiệu khác tới thế giới về một Venezuela đang được phục hồi và đổi mới", Brandon Williams, người đứng đầu Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, cho biết.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận lượng urani này đã được "vận chuyển an toàn và bảo mật bằng đường bộ và đường biển từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ" sau "một chiến dịch phức tạp và nhạy cảm".

Số urani này đã được đưa tới một khu phức hợp của Bộ Năng lượng Mỹ tại Nam Carolina, sau khi được lấy ra từ một địa điểm cách thủ đô Caracas của Venezuela 15 km.

Sau quyết định gây tranh cãi của ông Trump khi ra lệnh bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào ngày 3/1, Nhà Trắng đã tái khởi động mối quan hệ với các đối thủ lâu đời tại Caracas.

Ông Trump đã công nhận Phó Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodríguez, nhưng cũng cảnh báo rằng bà sẽ phải đối mặt với một số phận thậm chí còn tồi tệ hơn ông Maduro nếu không tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.

Một loạt quan chức cấp cao của chính quyền Trump đã bay tới Venezuela, bao gồm cả Giám đốc CIA John Ratcliffe. Cuối tháng trước, một chuyến bay thương mại của Mỹ đã hạ cánh xuống quốc gia Nam Mỹ này lần đầu tiên sau hơn 7 năm. Đại sứ quán Mỹ tại đây cũng đã mở cửa trở lại gần đây.

Các lãnh đạo doanh nghiệp đã hoan nghênh sự khởi đầu của một kỷ nguyên quan hệ thương mại mới giữa Mỹ và Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.