Mỹ thừa nhận sản xuất T-14 Armata ở Ấn Độ sẽ giảm chi phí xuống 3 lần

Bằng cách khơi mào cuộc chiến thương mại với Ấn Độ bằng cách tăng mạnh thuế quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ tước đi của các công ty Mỹ một trong những thị trường vũ khí lớn nhất thế giới. Hơn nữa, điều này lại có lợi cho Nga, quốc gia mà người đứng đầu Nhà Trắng dường như muốn gây sức ép theo cách trên.

Trước đó, Ấn Độ đã tuyên bố từ chối mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, cân nhắc khả năng lựa chọn tiêm kích Su-57 của Nga. Chính quyền New Delhi cũng đang nghiên cứu khả năng tổ chức sản xuất Su-57 tại chỗ.

Bây giờ nó đã đến với các thiết bị quân sự khác. Nhà báo Peter Suciu của tờ National Interest (NI) viết rằng New Delhi đang xem xét khả năng mua xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata mới nhất của Nga, điều này đặt ra một số câu hỏi cần được giải đáp.

Theo ông Suciu, căn cứ thông tin trên báo chí Ấn Độ, New Delhi đã đưa ra lời đề nghị với Moskva về việc mua MBT của Nga. Xe tăng T-14 Armata sẽ thay thế những chiếc T-72 Ajeya đã lỗi thời.

Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm việc sản xuất xe tăng tại Ấn Độ như một phần của chương trình "Make in India", cũng như việc điều chỉnh phương tiện chiến đấu nói trên cho phù hợp với điều kiện địa phương.

Xe tăng T-14 Armata sản xuất tại Ấn Độ sẽ có tính cạnh tranh cao nhờ giá thành giảm đi đáng kể.

"Ai được hưởng lợi nhiều hơn từ thỏa thuận này: Ấn Độ hay Nga", nhà báo Peter Suciu đặt câu hỏi. Sau đó, nhà phân tích cũng tự đưa ra câu trả lời khi khẳng định rằng Nga đã sản xuất được vài chục xe tăng T-14 Armata. Trong khi đó, chi phí sản xuất một MBT loại này tại Liên bang Nga là 3,4 - 4,8 triệu đô la.

Nếu Ấn Độ bắt đầu sản xuất hàng loạt những chiếc xe tăng này, con số trên sẽ giảm 1,14 triệu đô la. Tác giả khẳng định rằng Moskva thậm chí còn sẵn sàng cho phép sử dụng động cơ DATRAN-1500HP của New Delhi trên những chiếc Armata lắp ráp tại quốc gia Nam Á thay vì loại 12N360 của Nga.

Nếu Ấn Độ và Nga có thể ký kết thỏa thuận sản xuất chung xe tăng T-14 Armata, thì đây sẽ không phải là thương vụ đầu tiên như vậy, trước đó Công ty Cổ phần Khoa học và Sản xuất Uralvagonzavod đã ký kết thỏa thuận chuyển giao công nghệ với New Delhi cho MBT T-90, được sản xuất tại Ấn Độ dưới tên gọi T-90 Bhishma.

Nhà quan sát người Mỹ kết luận rằng chiếc xe tăng Bhishma này sử dụng tới 83% công nghệ và linh kiện trong nước, bao gồm cả động cơ sản xuất tại địa phương.