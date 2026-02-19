Máy bay chiến lược B-21 Raider của Mỹ.

Các tác giả của một báo cáo chung từ Bộ Chiến tranh Mỹ và Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ khẳng định rằng việc mua sắm các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom hiện đại nhất là vô cùng cần thiết; nếu không, sẽ không thể kiềm chế được kẻ thù.

Cùng đọc bài viết của hãng RIA Novosti dựa trên những kết luận này.

Nửa nghìn máy bay

Từ lâu, việc Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ địa chính trị chính của mình đã không còn là bí mật. Trung Quốc sở hữu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lực lượng vũ trang lớn nhất và hiện nay là số lượng tàu chiến lớn nhất.

Bắc Kinh đang thách thức sự thống trị Hải quân của Washington ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Mỹ coi đảo Đài Loan, Trung Quốc là trung tâm sản xuất chất bán dẫn quan trọng cho ngành công nghệ cao của họ và sẵn sàng chiến đấu vì hòn đảo này nếu cần thiết.

Trong một cuộc chiến giả định giành quyền kiểm soát đảo Đài Loan, lực lượng chủ lực của Lầu Năm Góc là Không quân. Đúng vậy, Washington có kế hoạch triển khai lực lượng mặt đất - các đội hình chiến thuật đa lĩnh vực được trang bị tên lửa tầm xa tiên tiến - đến chuỗi đảo đầu tiên (Nhật Bản, đảo Đài Loan, Bắc Philippines và Borneo).

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một dự án. Trong tương lai gần, sức mạnh Không quân là lựa chọn duy nhất còn lại.

Theo ước tính của các chuyên gia, Không quân Mỹ cần ít nhất 300 máy bay chiến đấu F-47 thế hệ thứ sáu tiên tiến và 200 máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố ý định mua 185 máy bay F-47 từ Boeing và 100 máy bay B-21 từ Northrop Grumman.

Rõ ràng, sự phát triển nhanh chóng tiềm lực quân sự của Trung Quốc đã buộc phải phối hợp các kế hoạch. Tuy nhiên, không chắc chắn rằng tổ hợp công nghiệp quốc phòng có thể đạt được mục tiêu của mình trong ngắn hạn.

Máy bay chiến đấu F-47 thế hệ thứ sáu vẫn đang trong giai đoạn phát triển và ngày ra mắt sản phẩm chính thức vẫn chưa được xác định. Tình hình máy bay ném bom B21 Raider thậm chí còn phức tạp hơn.

Nó được hình thành như một sự thay thế rẻ hơn cho các máy bay ném bom chiến lược B-2, mỗi chiếc có giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, đến năm 2019, giá của B-21 đã tăng vọt lên 670 triệu USD, đến năm 2021 lên 750 triệu USD, và hiện đang tiến gần đến con số 1 tỷ USD đó.

Bồi thường thiệt hại

Các cuộc chiến tranh như Chiến tranh Triều Tiên và xung đột Nga-Ukraine chứng minh tầm quan trọng sống còn của việc phát động các cuộc tấn công quy mô lớn vào hậu phương địch và nhanh chóng giành ưu thế trên không, các chuyên gia Mỹ chỉ ra. Điều này đòi hỏi một lượng lớn máy bay dự bị.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ đã đưa ra một ví dụ: Trong Chiến dịch Búa Nửa Đêm nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran mùa hè năm ngoái, Lầu Năm Góc đã triển khai toàn bộ phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit.

Một số thực hiện các cuộc tấn công, số khác đóng vai trò mồi nhử. Và nếu Iran bắn hạ dù chỉ một chiếc B-2, sẽ không có máy bay thay thế. Do đó, việc tiếp tục nhiệm vụ vào ngày hôm sau sẽ bị cản trở.

Các chuyên gia tin rằng việc loại biên các máy bay ném bom B-1 Lancer hoặc B-2 đã cũ nên được hoãn lại cho đến khi Không quân nhận được ít nhất 100 máy bay B-21.

Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell của Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội và Lầu Năm Góc cung cấp đủ kinh phí để đẩy nhanh chương trình máy bay ném bom tiên tiến. Đây là mục tiêu dài hạn, hiện tại Không quân chỉ có 3 máy bay B-21.

Chiến thắng có điều kiện

Lầu Năm Góc thường xuyên tiến hành các cuộc mô phỏng trên máy tính về các cuộc đối đầu với Không quân Trung Quốc. Kịch bản luôn giống nhau: Vào năm 2030, Bắc Kinh quyết định giải quyết vấn đề đảo Đài Loan bằng vũ lực và triển khai toàn bộ sức mạnh của Không quân và Hải quân trong một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn. Mục tiêu là kiểm soát hòn đảo.

Đảo Đài Loan, nhận thấy mức độ nghiêm trọng của hành động, đã cầu cứu Mỹ. Người Mỹ, lúc đó đã tập trung lực lượng đáng kể ở Biển Đông, đã đáp trả ngay lập tức. Cuộc mô phỏng tập trung hoàn toàn vào sức mạnh Không quân, nhưng ngụ ý rằng Hải quân và Lục quân cũng tiến hành các cuộc tấn công.

Và mỗi lần như vậy, kết quả đều giống nhau: Máy bay và máy bay không người lái của Không quân Mỹ không thể xuyên thủng các vùng "chống tiếp cận/chống xâm nhập" (A2/AD) mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tạm thời triển khai tại khu vực đổ bộ.

Máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Trung Quốc, cả trên bộ và trên biển, luôn bao phủ bầu trời đảo Đài Loan và đẩy lùi mọi cuộc tấn công, trong khi lực lượng viễn chinh giành quyền kiểm soát hòn đảo.

Chỉ khi sử dụng các máy bay tiên tiến như F-47 (hiện chưa được đưa vào sản xuất) và B-21 thì mới có thể giành được chiến thắng trên danh nghĩa. Tuy nhiên, tổn thất là rất đáng kể. Mức độ thiệt hại chính xác vẫn chưa rõ.

"Dựa trên kết quả các cuộc tập trận mô phỏng xung đột vũ trang với Trung Quốc, có thể khẳng định chắc chắn một điều: Chúng ta sẽ mất rất nhiều phi công", Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Trung tướng Clint Hinot thừa nhận.

Tướng Mỹ cho biết thêm: "Để giành chiến thắng, cả Lầu Năm Góc và xã hội Mỹ đều phải chuẩn bị cho những tổn thất đáng kể. Điều này rất khó hiểu, nhưng đó là thực tế khách quan".

Hơn nữa, để tiến hành một cuộc chiến thành công chống lại Trung Quốc, Mỹ sẽ phải tận dụng tối đa năng lực của đội máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Vài năm trước, một ủy ban của Chính phủ Washington chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn hàng không đã kết luận rằng đội máy bay tiếp nhiên liệu trên không đang đến gần cuối vòng đời.

Tuổi trung bình của các máy bay KC-135 Stratotanker phổ biến nhất là 52 năm. Theo tiêu chuẩn hàng không, đây là tuổi thọ rất cao. Trong khi đó, các máy bay KC-46 đời mới hơn lại gặp phải nhiều vấn đề và dễ bị hỏng hóc, trục trặc.

Tóm lại, người Mỹ thừa nhận rằng họ chưa đủ khả năng để đối đầu hiệu quả với Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đúng là Washington đang tăng cường sức mạnh quân sự. Nhưng Trung Quốc cũng đang làm điều tương tự. Và ở quy mô lớn hơn nhiều.