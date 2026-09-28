Mỹ thử nghiệm loại tên lửa siêu thanh mới trên tiêm kích hạm

Cuộc thử nghiệm vừa diễn ra có thể làm thay đổi hoàn toàn năng lực tác chiến của lực lượng không quân hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm bay đối với tên lửa siêu thanh Blackbeard trên tiêm kích F/A-18F Super Hornet.

Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân đã đăng tải một video quay lại đợt thử nghiệm tên lửa mới này trên X.

2 quả tên lửa đã được lắp trên máy bay trong chuyến bay thử nghiệm, cho phép Hải quân đánh giá sự tích hợp của tên lửa với máy bay.

Đoạn phim được công bố cho thấy máy bay đang bay với các quả tên lửa được gắn trên các giá treo vũ khí nhưng không quay cảnh chúng được phóng đi.

Công ty Castelion của Mỹ đang phát triển Blackbeard theo chương trình Tác chiến Năng lực Giá rẻ Đa nhiệm (MACE).

Hải quân Mỹ mô tả đây là một loại tên lửa tấn công siêu thanh tầm xa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển. Tên lửa được thiết kế để triển khai từ các tiêm kích trên tàu chở máy bay, bao gồm cả F/A-18E/F Super Hornet.

Một trong những đặc điểm của chương trình này là tập trung vào việc sản xuất hàng loạt và chi phí sản xuất cho từng đơn vị tương đối thấp.

Hải quân Mỹ có kế hoạch mua một lượng lớn tên lửa Blackbeard để tăng cường sức chứa vũ khí của lực lượng không quân trên tàu chở máy bay và mở rộng các tài sản tấn công tầm xa mà máy bay có thể sử dụng để chống lại các mục tiêu được phòng thủ.

Theo kế hoạch của Hải quân: Một chiếc F/A-18E/F đơn lẻ sẽ có thể mang theo tối đa 4 quả tên lửa này.

Trong các tài liệu ngân sách của Hải quân Mỹ, MACE được niêm yết là một chương trình thu mua riêng biệt.

Các kế hoạch cho các năm tài chính 2028-2031, kêu gọi thu mua hơn 4.000 quả tên lửa, cho thấy chương trình này nhằm mục đích sản xuất quy mô toàn diện.

Militarny trước đó đưa tin, Công ty khởi nghiệp Castelion của Mỹ, do các cựu nhân viên SpaceX thành lập, đã trình diễn loại tên lửa siêu thanh Blackbeard chi phí thấp của mình.