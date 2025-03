Mỹ thêm điều kiện "khó nhằn" cho thỏa thuận khoáng sản với Ukraine

Giới chức Ukraine ngày 28-3 cho biết nước này vẫn chưa ký thoả thuận khoáng sản với Mỹ.

Theo một bản tóm tắt mới công bố, Mỹ đã yêu cầu tất cả thu nhập từ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine trong nhiều năm.

Theo đó, Kiev phải gửi cho Washington toàn bộ lợi nhuận từ một quỹ kiểm soát tài nguyên của Ukraine cho đến khi nước này hoàn trả tất cả viện trợ thời xung đột cho Mỹ, cộng với lãi suất 4% mỗi năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Điều khoản mới nhất không bao gồm bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine trong tương lai. Thay vào đó, Mỹ yêu cầu Kiev phải đóng góp toàn bộ thu nhập từ việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên do các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân quản lý vào một quỹ đầu tư chung.

Quỹ đầu tư chung sẽ do Tổng Công ty Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ quản lý, có một hội đồng gồm 5 người: 3 người do Mỹ chỉ định và 2 người do Ukraine chỉ định. Quỹ sẽ được chuyển đổi thành ngoại tệ và chuyển ra nước ngoài.

Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko nói rằng Kiev sẽ chỉ đưa ra lập trường của mình về yêu cầu mới khi có sự đồng thuận.

Ông Mykhailo Podolyak, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận các cuộc tham vấn vẫn đang diễn ra ở cấp độ các bộ khác nhau.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép với KIev trong nhiều tuần để ký một thỏa thuận trao cho Washington một phần tài nguyên của Ukraine.

Ông Zelensky nhiều lần tuyên bố chấp nhận ý tưởng này nhưng “sẽ không ký thỏa thuận khiến đất nước trở nên nghèo đói”.

Hôm 27-3, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Mỹ liên tục thay đổi các điều khoản nhưng ông không muốn Washington nghĩ rằng ông phản đối về nguyên tắc.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Fox News đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đã "chuyển một tài liệu hoàn chỉnh cho đối tác kinh tế" và hy vọng có thể nhận được chữ ký vào tuần tới.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ James Hewitt ca ngợi thỏa thuận khoáng sản sẽ "mang đến cho Ukraine cơ hội hình thành mối quan hệ kinh tế lâu dài với Mỹ, là nền tảng cho an ninh và hòa bình vững bền".