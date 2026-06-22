Mỹ thất bại trong việc ngăn cản Nga sản xuất Su-57

Sản lượng máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã tăng đáng kể so với kế hoạch, cho thấy nước này đã tìm ra cách vượt qua những lệnh cấm vận.

Theo trang Military Watch (MW), một lô máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm mới nhất đã bắt đầu thử nghiệm tại Komsomolsk-on-Amur.

Những nỗ lực của phương Tây nhằm kìm hãm tổ hợp công nghiệp quân sự Nga bằng các lệnh trừng phạt đã thất bại.

Công nghệ tàng hình phức tạp và vật liệu composite đã được làm chủ trong sản xuất, và Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đang không ngừng mở rộng quy mô.

Những hình ảnh mới từ vùng Viễn Đông Nga, gần nhà máy sản xuất tiêm kích lớn nhất nước này cho thấy 2 tiêm kích Su-57 mới hoàn thành đang bay trên không.

Chúng được sơn màu đặc trưng của VKS thay vì lớp sơn lót nguyên bản, cho thấy chúng đang trải qua quá trình thử nghiệm trước khi được bàn giao.

Điều này xác nhận các báo cáo về việc giao lô hàng lớn trước đó vào ngày 9/2. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh sản xuất Su-57 đã tăng lên do một số yếu tố, quan trọng nhất là số lượng đơn đặt hàng từ khách hàng nước ngoài ngày càng tăng và áp lực lớn lên quốc phòng Nga từ một số thành viên NATO.

Vào tháng 7/2025, Phó Tư lệnh VKS - Trung tướng Alexander Maksimtsev xác nhận công tác chuẩn bị đang được tiến hành để đẩy nhanh tiến độ giao hàng đối với Su-57.

Ngành công nghiệp Nga đặt ra một mục tiêu cực kỳ tham vọng: Tăng sản lượng Su-57 lên 67% trong năm 2024, dự kiến 20 máy bay sẽ đi vào hoạt động trong năm đó, so với 12 chiếc vào năm 2023 và chỉ 6 chiếc vào năm 2022.

Khối lượng sản xuất thực tế từ năm 2024 vẫn chưa được biết, nhưng đủ để bắt đầu giao hàng xuất khẩu vào năm 2025. Tới đầu tháng 5/2026, Giám đốc điều hành Rostec - ông Sergei Chemezov cho biết họ đã thành công tăng gấp đôi số lượng máy bay được sản xuất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine vào năm 2022.

Sản lượng Su-57 được ước tính đã tăng đáng kể, chủ yếu là do sự chậm trễ trong việc đưa vào sản xuất hàng loạt, dẫn đến mức sản lượng cực thấp vào năm 2022.

Nga đang đẩy mạnh sản xuất tiêm kích Su-57.

Su-57 phức tạp hơn đáng kể so với các máy bay chiến đấu khác của Nga: Chi phí sản xuất tại nhà máy cao gấp đôi so với Su-35S và gần gấp 3 khi đặt cạnh Su-30SM, mặc dù kích thước tương tự và sử dụng cùng loại động cơ.

Máy bay chiến đấu mới này tích hợp các công nghệ và quy trình sản xuất hiệu quả hơn, đòi hỏi độ chính xác cao và vật liệu tiên tiến hơn.

Một trong những thách thức chính là khung thân được tạo hình để giảm tiết diện phản xạ radar, đòi hỏi dung sai chặt chẽ và sự căn chỉnh tỉ mỉ các tấm, cửa hút khí cũng như bề mặt điều khiển.

Ngay cả những sai sót nhỏ nhất cũng có thể làm tăng khả năng phản xạ radar. Ngược lại, Su-30 và Su-35 có thể được sản xuất bằng công nghệ thông thường không khác biệt đáng kể so với những gì được sử dụng cho Su-27 của Liên Xô, với dung sai ít nghiêm ngặt hơn.

Hơn nữa Su-57 sử dụng rộng rãi vật liệu composite, nhẹ hơn và giúp giảm tín hiệu radar, nhưng phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với hợp kim nhôm truyền thống. Cấu trúc composite lớn đòi hỏi các cơ sở chuyên dụng, gia công chính xác và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, làm tăng thời gian và chi phí sản xuất.

Đặc biệt cần chú trọng đến khoang chứa vũ khí bên trong. Khác với Su-35, mang tất cả vũ khí trên các điểm treo bên ngoài, Su-57 có thể chứa nhiều tên lửa bên trong để duy trì đặc tính tàng hình.

Việc tạo ra cửa khoang, cơ chế phóng và hệ thống điểm treo bên trong hoạt động chính xác ở tốc độ cao trong điều kiện chiến đấu là một nhiệm vụ kỹ thuật đầy thách thức.

Kiến trúc điện tử hàng không trên máy bay cũng phức tạp hơn đáng kể so với tiêm kích khác. Những yếu tố này khiến cho nền công nghiệp hậu Xô Viết suy yếu đáng kể của Nga khó có thể tổ chức sản xuất quy mô lớn.

Mặc dù vậy, doanh thu từ nhiều hợp đồng xuất khẩu và gần 3 thập kỷ làm việc trong chương trình dự kiến sẽ cho phép tốc độ sản xuất cao hơn đáng kể vào năm 2026 so với những năm trước.