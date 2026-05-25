Máy bay MV-22B Osprey của Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp cận Đại sứ quán Hoa Kỳ trong cuộc tập trận quân sự tại Caracas, Venezuela

Đây là cuộc tập trận quân sự đầu tiên của quân đội Mỹ tại Venezuela kể từ khi lực lượng Washington thực hiện chiến dịch đột kích thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông vào ngày 3/1. Chính quyền Venezuela cho biết cuộc tấn công của Mỹ đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Chính phủ Venezuela cho biết họ đã cho phép lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tập trận quân sự nói trên như một cuộc diễn tập sơ tán trong trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc thảm họa có thể xảy ra. Nội dung diễn tập bao gồm hai máy bay MV-22B Osprey hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ và các tàu thuyền tiến vào vùng biển Venezuela ở Biển Caribe.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin Venezuela chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng họ vẫn cam kết đảm bảo việc thực hiện kế hoạch 3 giai đoạn của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là ổn định tình hình Venezuela. Ông Francis Donovan - chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Mỹ - đã đi trên một trong những chiếc máy bay Osprey đến Caracas, nơi ông gặp gỡ các quan chức chính phủ lâm thời Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Trump đã ủng hộ chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Bà Delcy Rodriguez từng là Phó Tổng thống của ông Maduro. Bà đã thông qua luật mở cửa các nguồn dự trữ dầu mỏ và tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Venezuela cho Hoa Kỳ.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado đã phát biểu trước hàng trăm người dân nước này tại một cuộc mít tinh ở thành phố Panama hôm 23/5, cam kết sẽ tiếp tục tổ chức phong trào của mình.

"Thời khắc tôi trở về đất nước mình đang đến gần hơn" - bà Machado phát biểu trước những người ủng hộ sau nhiều tháng sống ẩn náu kể từ khi bà trốn khỏi Venezuela vào tháng 12/2025.

Phong trào đối lập của bà Machado được nhiều người coi là bên chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2024 mà ông Maduro bị cáo buộc gian lận.