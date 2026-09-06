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Mỹ tấn công quy mô lớn các cơ sở chiến lược trên đảo Kharg của Iran

Hoàng Vân
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Ngày 5/9, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran trên đảo Kharg, ở Vịnh Ba Tư.

- Ảnh 1.

Mỹ tấn công các cơ sở chiến lược trên đảo Kharg của Iran, ngày 5/9/2026.

Theo thông tin tình báo thu được, mục tiêu của cuộc tấn công quy mô lớn này là các cơ sở gần một trung tâm chiến lược quan trọng, nơi phần lớn lượng xuất khẩu hydrocarbon của Iran được xử lý.

Mức độ đe dọa quân sự cao nhất đã được tuyên bố trong khu vực, và nhiều vụ nổ đã được ghi nhận gần các nhà ga.

Cuộc tấn công vào lĩnh vực kinh tế này đánh dấu một vòng leo thang mới, và trên thực tế là sự thay đổi so với các biện pháp hạn chế trước đây của Mỹ.

Trước đây, lực lượng Mỹ tập trung tấn công chủ yếu vào các cơ sở hậu cần quân sự, hệ thống phòng không và bãi phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nhằm tránh làm gián đoạn lĩnh vực thương mại.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công trực tiếp vào Kharg đã khẳng định rõ ràng ý định của Nhà Trắng là, cắt đứt hoàn toàn các kênh xuất khẩu nguyên liệu thô của Iran.

Đảo Kharg đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế của Cộng hòa Hồi giáo Iran, vì hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này, với khách hàng chính là Trung Quốc, đều đi qua các cảng và nhà ga hiện đại của hòn đảo này.

IRGC và các đơn vị quân đội chính quy Iran ở Vịnh Ba Tư đã được đặt trong tình trạng báo động cao để đẩy lùi các cuộc tấn công tiếp theo.

Để đáp trả hoạt động quân sự mới nhất của lực lượng Mỹ, các đơn vị Iran đang chuẩn bị một loạt biện pháp đối phó ở eo biển Hormuz.

Tình hình ở Trung Đông đang nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột không thể kiểm soát, có khả năng làm tê liệt hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế và vận tải năng lượng.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, chính quyền Iran đang cố gắng nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại trên thực địa.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Mỹ đang tập trung thêm lực lượng không quân và hải quân để thực thi lệnh phong tỏa khu vực.

Theo Avia-pro
Tags

đảo Kharg

Vịnh Ba Tư

Mỹ

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