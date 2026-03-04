Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vừa bỏ túi tiền tỷ

Tài - bộ phim đến nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến đang thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Vào ngày 2/3 vừa qua, bộ phim đã có buổi công chiếu đầu tiên tại TP.HCM. Sau đó, phim sẽ có những suất chiếu sớm vào ngày 4-5/3 và chính thức ra rạp từ ngày 6/3.

Theo thống kế của Box Office Việt Nam (đơn vị phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim Tài đang đạt tổng doanh thu 1,5 tỷ đồng. Cập nhật vào thời điểm 9h ngày 4/3, doanh thu trong ngày của bộ phim này đang đạt mức 900 triệu đồng với hơn 10.000 vé được bán ra ở 989 suất chiếu.

Tổng doanh thu của bộ phim Tài sau những suất chiếu đặc biệt tại TP.HCM. Ảnh chụp màn hình.

Nếu so sánh về doanh thu trong ngày, bộ phim Tài đang xếp thứ 3 về doanh thu, chỉ sau “Thỏ ơi” của Trấn Thành và “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” của Chung Chí Công.

Theo đó, phim điện ảnh Tài thuộc thể loại hành động, xen kẽ yếu tố tình cảm - gia đình. Diễn biến của bộ phim xoay quanh nhân vật Tài do Mai Tài Phến thủ vai. Lớn. Tài bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì một khoản nợ tiền khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, Tài buộc phải dấn thân vào những lựa chọn sai lầm khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà Tài luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá.

Mai Tài Phến trong bộ phim Tài. Ảnh: Tài Movie.

Khi ranh giới giữa đúng và sai ngày càng mong manh, Tài phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất của đời mình: liệu lòng hiếu thảo có đủ để biện minh cho con đường anh đang đi.

Tài là bộ phim điện ảnh thứ hai Mỹ Tâm làm nhà sản xuất, sau Chị trợ lý của anh (2019).