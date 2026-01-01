Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lộ khoảnh khắc thân mật khiến fan bất ngờ

Những ngày gần đây, cộng đồng người hâm mộ của Mỹ Tâm không khỏi xôn xao khi một tài khoản fanpage bất ngờ đăng tải hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện bên cạnh Mai Tài Phến. Đáng chú ý, khoảnh khắc này không do chính hai nhân vật chính chia sẻ, mà được đăng tải từ trang cá nhân của một người bạn thân thiết.

Trên thực tế, việc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng khung hình vốn không phải là điều quá mới mẻ đối với khán giả. Cả hai từng nhiều lần sánh vai trong các dự án nghệ thuật, từ âm nhạc đến điện ảnh và cũng không ít lần bị "bắt gặp" xuất hiện tại những sự kiện chung. Tuy nhiên, ở bức ảnh lần này, điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm không chỉ nằm ở sự xuất hiện của họ, mà còn ở cử chỉ được cho là khá thân mật đến từ "chị đẹp" Vpop.

Theo đó, Mỹ Tâm được nhìn thấy vòng tay ra phía sau và nhẹ nhàng ôm eo Mai Tài Phến. Một hành động tưởng chừng rất tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng, nhất là với những ai đã theo dõi cặp đôi này trong thời gian dài. Bởi lẽ, từ trước đến nay, ngoài những khoảnh khắc thân thiết nhằm phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm nghệ thuật chung, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn giữ thái độ khá chừng mực khi xuất hiện trong đời sống riêng tư.

Chính sự kín kẽ ấy đã khiến bức ảnh lần này trở nên đặc biệt. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là một khoảnh khắc hiếm hoi thể hiện sự gần gũi tự nhiên giữa hai nghệ sĩ, vượt ra khỏi khuôn khổ công việc. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều bình luận liên tục xuất hiện, từ việc "soi" từng chi tiết nhỏ trong bức ảnh cho đến những suy đoán xoay quanh mối quan hệ thực sự của cả hai.

Ngay trong ngày đầu năm mới 2026, Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh cùng Mai Tài Phến. "Mùa xuân này có Tài nên mình sẽ post vài hình ảnh trên set quay cho có không khí nè! Vui dữ hén! Cùng đoán ngày ra rạp vào mùa xuân 2026 này nào các bạn ơi", Mỹ Tâm viết.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chung khung hình ngay trong ngày 1/1/2026.

Dòng trạng thái tưởng chừng chỉ xoay quanh dự án điện ảnh, nhưng sự xuất hiện của Mai Tài Phến trong loạt ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không phô trương, không cử chỉ thân mật quá đà, cả hai tạo nên cảm giác đồng điệu bằng sự thoải mái và ăn ý tự nhiên.

Mai Tài Phến trong trang phục đơn giản, đội mũ lưỡi trai, nở nụ cười rạng rỡ khi trao đổi công việc với ê-kíp, trong khi Mỹ Tâm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đầy thân thiện. Chỉ một vài khoảnh khắc đời thường, nhưng đủ khiến người xem cảm nhận được sự gắn kết và tin tưởng mà cả hai dành cho nhau trong công việc.

Việc Mỹ Tâm lựa chọn đăng tải loạt ảnh này ngay ngày đầu năm mới, kèm theo lời úp mở về ngày trọng đại - thời điểm ra rạp của Tài vào mùa xuân 2026, cũng khiến nhiều khán giả bàn tán xôn xao.

Cặp đôi quen biết sau khi hợp tác đóng MV Đừng hỏi em. Ảnh: FBNV.

Đứng trước lời đồn yêu đương, Mai Tài Phến phủ nhận còn Mỹ Tâm thì im lặng. Ảnh: FBNV.

Mối duyên giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu từ năm 2017, khi cả hai lần đầu hợp tác trong MV "Đừng hỏi em", đến năm 2019 là dự án điện ảnh "Chị trợ lý của anh", Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chuyến lưu diễn hay hoạt động thiện nguyện.

Khoảnh khắc "gây bão" tại concert See the light khi Mỹ Tâm nhắc đến Mai Tài Phến.

Đôi khi, đó chỉ là những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ rất chừng mực, đủ để khán giả nhận ra sự gắn bó nhưng không vượt quá giới hạn riêng tư. Không lời xác nhận, không phô trương, nhưng sự hiện diện bền bỉ của người này bên cạnh những cột mốc quan trọng của người kia đã trở thành dấu hiệu khiến công chúng không ngừng dõi theo.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lựa chọn giữ kín chuyện cá nhân. Không lời khẳng định, không phủ nhận, cũng không phô trương, cả hai để mặc công chúng tự cảm nhận và suy đoán qua những khoảnh khắc rất đời thường.