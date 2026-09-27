Mỹ Tâm: "Tất cả cũng là vì tình yêu mà thôi, vì yêu quá nên cứ muốn gặp"

Mỹ Tâm bất ngờ nhắc chuyện tình yêu làm khán giả

Tối 26/9, Mỹ Tâm xuất hiện tại đại nhạc hội diễn ra ở Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Giữa dàn nghệ sĩ góp mặt, nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mang đến sân khấu loạt ca khúc quen thuộc trong hành trình hoạt động âm nhạc nhiều năm qua.

Mỹ Tâm biểu diễn tại sự kiện

Xuất hiện trên sân khấu, Mỹ Tâm lựa chọn trang phục mang phong cách nổi bật, kết hợp chất liệu ánh kim với những chi tiết tạo điểm nhấn ở phần thân áo.Thiết kế giúp nữ ca sĩ giữ được vẻ nữ tính nhưng vẫn phù hợp với không khí sôi động của một đại nhạc hội ngoài trời. Ngay khi bước ra sân khấu, Mỹ Tâm nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả bên dưới. Mỹ Tâm mở đầu phần trình diễn bằng những ca khúc quen thuộc, khiến không khí phía dưới sân khấu nhanh chóng trở nên náo nhiệt Nữ ca sĩ liên tục di chuyển trên sân khấu, kết hợp cùng dàn vũ công trong những màn dàn dựng bắt mắt.

Mỹ Tâm khiến sân khấu thêm phần sôi động với những động tác vũ đạo quyến rũ, bốc lửa

Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát, Mỹ Tâm còn khiến sân khấu thêm phần sôi động với những động tác vũ đạo quyến rũ, bốc lửa. Nữ ca sĩ tự tin thực hiện những bước nhảy uyển chuyển, kết hợp cùng dàn vũ công trong phần trình diễn được dàn dựng bắt mắt.

Dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn giữ được phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Từ những bước nhảy đầy năng lượng đến cách tương tác tự nhiên, nữ ca sĩ liên tục nhận được tiếng reo hò từ khán giả.

Mỹ Tâm khéo léo trả lời khi bị fan hỏi concert Day 2 đồng thời chia sẻ về chuyện tình yêu

Cũng trong đêm diễn, Mỹ Tâm bất ngờ nhắc đến thông tin về Day 2 của concert và tiếp tục khiến khán giả bật cười bởi cách trò chuyện dí dỏm, gần gũi. Nữ ca sĩ đặt câu hỏi vì sao khán giả lại yêu thích concert đến vậy, rồi tự đưa ra một phần lý giải rằng những đêm nhạc không chỉ để nghe hát mà còn mang đến âm thanh, ánh sáng và nhiều trải nghiệm đặc biệt. Tuy nhiên, Mỹ Tâm cho rằng lý do quan trọng nhất vẫn là tình cảm giữa cô và người hâm mộ.

Mỹ Tâm nhắc đến tình yêu khi khán giả hỏi về Day 2 concert

“Thật ra thì Tâm nghĩ là tất cả cũng là vì tình yêu mà thôi. Vì chúng ta yêu nhau quá nên chúng ta cứ muốn gặp nhau”, nữ ca sĩ chia sẻ. Ngay sau đó, Mỹ Tâm còn hài hước hỏi khán giả liệu Vì Em Quá Yêu Anh có phù hợp với khoảnh khắc này hay không rồi lập tức chuyển sang phần biểu diễn. Cách trò chuyện tự nhiên, vừa hài hước vừa tình cảm của nữ ca sĩ khiến khán giả liên tục hưởng ứng.

Mới đây, Mỹ Tâm cũng từng khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái vỏn vẹn hai chữ “DAY 2” trên trang cá nhân

Mới đây, Mỹ Tâm cũng từng khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái vỏn vẹn hai chữ “DAY 2” trên trang cá nhân. Không hình ảnh, không lời giải thích, động thái ngắn gọn này vẫn nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn, kéo theo hàng loạt suy đoán từ khán giả. Nhiều người lập tức liên tưởng đến See The Light Day 2 và mong nữ ca sĩ sớm công bố một concert tiếp theo sau đêm diễn tại Sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 12/2025.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận mong chờ một đêm nhạc mới, thậm chí có người hy vọng Mỹ Tâm sẽ mang See The Light trở lại với một sân khấu quy mô lớn khác. Dù vậy, việc nữ ca sĩ tiếp tục đề cập cụm từ này trong đêm diễn tối 26/9 càng khiến khán giả thêm tò mò.