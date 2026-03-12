Mỹ Tâm mâu thuẫn với Mai Tài Phến

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, Mỹ Tâm chính thức trở lại với dự án điện ảnh mang tên Tài, đánh dấu màn kết hợp tiếp theo cùng Mai Tài Phến sau Chị Trợ Lý Của Anh. Ngay từ khi công bố, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và tạo nên những luồng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Dù vẫn còn tồn tại một số ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận màn tái xuất lần này của “Họa mi tóc nâu” đã tạo nên hiệu ứng nhất định. Tên tuổi của Mỹ Tâm cùng sự đồng hành của Mai Tài Phến trở thành yếu tố giúp dự án giữ được sức nóng truyền thông, đồng thời khiến khán giả tò mò về câu chuyện phía sau hậu trường.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhận được sự quan tâm khi tái hợp trong bộ phim điện ảnh Tài (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, đã có những khoảnh khắc căng thẳng, tranh luận giữa nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn Mai Tài Phến. Cụ thể trong buổi phỏng vấn mới đây, Mỹ Tâm cho biết bản OST phim điện ảnh Tài - Chỉ Cần Gọi Tên Nhau được nữ ca sĩ “Họa mi tóc nâu” sáng tác khi tranh luận với Mai Tài Phến: “Khi Tâm viết bài hát đó, giữa Tâm với Phến có những cái tranh luận. và mình không đi tới tranh luận cuối cùng. Tâm về suy nghĩ rằng, nếu như đặt mình vào vị trí của người đó thì mình sẽ như thế nào. Tâm nghĩ rằng chắc bạn cũng có nỗi niềm riêng thì lúc đó Tâm đã đặt bút viết”.

Mỹ Tâm tiết lộ bản OST của phim điện ảnh Tài được cô sáng tác khi tranh luận không hồi kết với Mai Tài Phến (Ảnh: Sao 24H)

Về phía mình, Mai Tài Phến cũng không giấu được sự xúc động khi nhắc đến bài hát. Nam diễn viên thẳng thắn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nội dung ca khúc và dành lời cảm ơn đặc biệt đến bạn diễn: “Nghe một cái là biết bài này nói về mình. Tâm tư bao nhiêu đều thốt ra ngoài nhưng mình phải kìm nén lại. Một bài hát vô cùng cảm xúc, xin cảm ơn”.

Mai Tài Phến “bắn tim” cho Mỹ Tâm để gửi lời cảm ơn (Ảnh: Sao 24H)

Trước đó, Mỹ Tâm đã tung ra teaser của ca khúc Chỉ Cần Gọi Tên Nhau và hé lộ sản phẩm âm nhạc này sẽ ra mắt vào một ngày trong tháng 3. Động thái “nhá hàng” khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ, đặc biệt giữa thời điểm câu chuyện hậu trường của cô và Mai Tài Phến đang trở thành chủ đề được quan tâm.