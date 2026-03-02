Mỹ Tâm: "Chẳng cần hứa điều gì lớn lao, chỉ cần ta đừng vội buông tay nhau"

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy tình cảm gửi đến Tài - nhân vật do Mai Tài Phến thủ vai trong bộ phim cùng tên. Kèm theo đó là bức ảnh cô chụp chung cùng Mai Tài Phến, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Mỹ Tâm đăng khoảnh khắc đẹp bên Mai Tài Phến

Nữ ca sĩ viết: "Tài… Chúc bạn ra mắt giấc mơ của mình thành công và được mọi người yêu quý nhé! Bạn đã cố gắng nhiều rồi, mọi cảm xúc buồn vui đều đủ cả… Mình ủng hộ bạn bằng đôi tay và tấm lòng này nhé…

Chẳng cần phải hứa điều gì lớn lao, chỉ cần ta đừng vội buông tay nhau. Dù đời xô đẩy có lúc khiến ta mệt nhoài, mình cứ ở cạnh nhau chỉ im lặng thôi đủ rồi… Vài lời ca mình viết tặng Tài … Bạn ở lại đến cuối để nghe hết nhé…".

Lời nhắn giản dị nhưng sâu sắc lập tức khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Từ nhiều năm nay, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng tin đồn hẹn hò sau khi hợp tác trong MV Đừng hỏi em và phim Chị trợ lý của anh . Dù cả hai hiếm khi xác nhận chuyện tình cảm, những cử chỉ quan tâm âm thầm như thế này luôn khiến công chúng thêm tin vào mối quan hệ đặc biệt giữa họ.

Mỹ Tâm nhiều lần cho biết cô trân trọng Mai Tài Phến vì sự chân thành và nỗ lực trong công việc. Trong khi đó, nam diễn viên từng chia sẻ anh học được nhiều điều từ nữ ca sĩ nổi tiếng, từ thái độ làm nghề đến cách sống giản dị.

Mỹ Tâm sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, là một trong những giọng ca hàng đầu Vpop với hàng loạt hit như Họa mi tóc nâu, Ước gì, Người hãy quên em đi ... Sau hơn 20 năm hoạt động, cô vẫn giữ hình ảnh sạch scandal, được yêu mến bởi sự kín tiếng trong đời tư. Việc cô công khai dành lời chúc đặc biệt cho nhân vật của Mai Tài Phến lần này vì thế càng được chú ý.

Dù chưa từng khẳng định chuyện tình cảm, sự quan tâm lặng lẽ, lời ca viết riêng và những bức ảnh thân mật đủ khiến người hâm mộ tin rằng giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến có một mối dây gắn bó đặc biệt, nhẹ nhàng, sâu sắc và bền bỉ như chính lời ca cô gửi gắm.