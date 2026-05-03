Mỹ tái cơ cấu lực lượng tại châu Âu, NATO đứng trước bài toán an ninh

Lầu Năm Góc không cho biết liệu các binh sĩ sẽ trở về Mỹ hay được điều động đến nơi khác. Một tiểu đoàn hỏa lực tầm xa dự kiến được triển khai vào cuối năm nay sẽ bị hủy bỏ, khiến Đức mất đi khả năng phòng thủ tên lửa đáng kể.

Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, tính đến tháng 12/2025, có 36.436 quân nhân Mỹ đóng tại Đức, đứng thứ hai sau Nhật Bản.

Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt việc triển khai thêm 7.000 binh sĩ Mỹ đến Đức vào tháng 2/2022, vài ngày sau khi Nga khai màn chiến dịch ở Ukraine.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức đạt đỉnh điểm trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi có khoảng 250.000 binh sĩ đóng quân tại Tây Đức.

Các quốc gia châu Âu khác có số lượng lớn binh sĩ Mỹ đang đóng quân bao gồm Ý (hơn 12.000 binh sĩ) và Anh (hơn 10.000 binh sĩ).

Có gần 4.000 binh sĩ Mỹ ở Tây Ban Nha, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ rút lực lượng này về nước, vì chính phủ Tây Ban Nha từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ ở nước này trong cuộc chiến với Iran.

Lực lượng Mỹ tại châu Âu đóng quân ở một số căn cứ không quân và hải quân quan trọng, bao gồm căn cứ không quân Mỹ tại Ramstein (Đức), căn cứ Lakenheath và Mildenhall ở Anh, căn cứ Aviano ở Ý và căn cứ Lajes Field ở Azores (Bồ Đào Nha).

Trụ sở của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ đặt tại Stuttgart (Đức), và có hai cơ sở hỗ trợ Hải quân Mỹ ở Naples và Sigonella (Ý).

Phản ứng trái chiều

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 cho biết, Mỹ dự định rút “nhiều hơn đáng kể” so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố sẽ rút khỏi Đức trong năm tới.

“Chúng ta sẽ cắt giảm mạnh và chúng ta sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000 binh sĩ”, ông Trump nói với các phóng viên ở Nam Florida khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

Bình luận của ông Trump được đưa ra gần một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ trong vòng 6 đến 12 tháng tới, sau một “cuộc đánh giá kỹ lưỡng về lực lượng tại châu Âu”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã hạ thấp tầm quan trọng của động thái này, gọi đó là “điều có thể dự đoán được”.

“Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức, phục vụ lợi ích của cả Mỹ và chúng ta”, ông Pistorius nói trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng được cung cấp cho CNN . “Việc Mỹ có thể rút quân khỏi châu Âu, bao gồm cả Đức, đã được dự đoán trước. Các báo cáo mới nhất cho thấy 5.000 trong tổng số gần 40.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức sẽ rút quân.”

Ông Pistorius nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của chính mình và cho rằng Đức đang “đi đúng hướng” trong vấn đề này.

Ở trong nước, quyết định của Tổng thống Trump đang vấp phải phản ứng từ chính đảng Cộng hòa. Các chủ tịch đảng Cộng hòa của Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện đã ra tuyên bố bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc” trước động thái này.

“Đức đã đáp lại lời kêu gọi chia sẻ gánh nặng lớn hơn của Tổng thống Trump, tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và cung cấp quyền tiếp cận, căn cứ và không phận thông suốt cho lực lượng Mỹ trong Chiến dịch Epic Fury ở Trung Đông”, Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Mike Rogers nhắc lại. “Bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với tư thế của lực lượng Mỹ ở châu Âu đều cần một quá trình xem xét cẩn trọng, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội và các đồng minh”.

Hai nghị sĩ kêu gọi Lầu Năm Góc duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu bằng cách chuyển họ về phía đông, nơi các đồng minh “đã đầu tư đáng kể để tiếp nhận quân đội Mỹ”, qua đó tăng cường tuyến đầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giúp ngăn chặn một cuộc xung đột tốn kém hơn nhiều. Trước đó, nhiều người nhận định, việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu sẽ mang lại lợi ích cho Nga.