Mỹ sử dụng gần nửa kho dự trữ tên lửa THAAD để bảo vệ Israel trước đòn đáp trả của Iran

Quỳnh Như
Mỹ đã phải triển khai quy mô lớn các hệ thống phòng thủ tên lửa để hỗ trợ Israel trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày với Iran, trong đó có hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD.

Tờ Washington Post trích dẫn dữ liệu từ Bộ Chiến tranh Mỹ tiết lộ, Washington đã triển khai hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), tương đương gần một nửa kho dự trữ toàn cầu của Lầu Năm Góc để bảo vệ các mục tiêu của Israel trước những đợt tập kích tên lửa của Iran.

Ngoài THAAD, các tàu chiến Mỹ tại phía đông Địa Trung Hải còn khai hỏa hơn 100 tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6. Trong khi đó, Israel chỉ sử dụng chưa tới 100 tên lửa Arrow cùng khoảng 90 tên lửa của hệ thống David’s Sling, nhiều trong số đó chủ yếu nhằm đối phó các mối đe dọa từ Yemen và Li-băng thay vì các tên lửa tiên tiến của Iran.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ thừa nhận: "Mỹ đã phóng khoảng 120 tên lửa đánh chặn và đối phó với số lượng tên lửa của Iran gấp đôi so với Israel".

Quan chức này cũng cảnh báo nếu xung đột tái bùng phát, Mỹ sẽ phải tiếp tục tiêu hao lượng lớn tên lửa đánh chặn chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh một số hệ thống phòng thủ của Israel đang phải tạm dừng hoạt động để bảo trì.

"Tình trạng mất cân bằng có thể sẽ trầm trọng hơn nếu giao tranh tái diễn", vị quan chức nhấn mạnh.

Nhà phân tích quân sự KA Grieco nhận định, các con số này cho thấy Mỹ đang gánh phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, trong khi Israel bảo toàn kho dự trữ của riêng mình. Ông lưu ý rằng Washington hiện chỉ còn khoảng 200 tên lửa THAAD sẵn sàng sử dụng, trong khi năng lực sản xuất chưa thể đáp ứng nhu cầu trong thời gian ngắn.

Lầu Năm Góc đã cố gắng trấn an, khẳng định rằng các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo chỉ là "một công cụ trong một mạng lưới hệ thống rộng lớn".

Con số đáng kinh ngạc về sự suy giảm kho tên lửa của Mỹ cho thấy cái giá thực sự của cuộc chiến đang diễn ra. Trước chiến tranh, các quan chức quân sự cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã cảnh báo rằng một cuộc chiến kéo dài sẽ tàn phá kho dự trữ.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly bày tỏ lo ngại: "Đến một lúc nào đó, điều này sẽ trở thành một bài toán. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp tế đạn dược phòng không?".

Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) lưu ý rằng những thỏa thuận gần đây của chính quyền Tổng thống Trump với các nhà thầu quốc phòng nhằm tăng gấp bốn lần số lượng vũ khí "siêu chính xác" sẽ cần nhiều năm để hiện thực hóa.

Kiểm toán viên Lầu Năm Góc Jules Hurst đã công bố kế hoạch mở rộng các hợp đồng nhiều năm như một phần trong yêu cầu ngân sách quân sự 1,5 nghìn tỷ USD, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng ngay cả khi hợp đồng quốc phòng mới được thúc đẩy mạnh mẽ, quá trình khôi phục kho tên lửa đánh chặn chiến lược của Mỹ vẫn có thể mất nhiều năm.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

