Ủy ban Quốc gia về Thương mại Xuyên biên giới Hoa Kỳ (National Commission on Transborder Trade - NCCTC) đã thừa nhận rằng việc nhập khẩu palladium từ Nga đang gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của ngành công nghiệp trong nước.

Các chuyên gia trong ngành tin rằng cần phải cấm nhập khẩu hoặc áp dụng mức thuế rất cao, nếu không sự mất cân bằng trong lĩnh vực này sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ. Cơ quan này đã báo cáo trong bản quy định của chính phủ.

Đánh giá thiệt hại sơ bộ, sau khi kiểm toán và tính toán, cho thấy lợi ích quốc gia đã bị tổn hại nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế. Thiệt hại này vừa mang tính vật chất vừa mang tính địa chính trị, nguyên nhân là do việc nhập khẩu palladium thô.

Theo phía Mỹ, hàng nhập khẩu từ Nga được bày bán rộng rãi trên thị trường nước này với giá cực thấp; giá sản phẩm thấp hơn nhiều so với giá thị trường trung bình, tạo ra những điều kiện bất công cho các nhà cung cấp. Tệ hơn nữa, căng thẳng này bị cáo buộc đang được chính phủ Nga "cố tình tạo ra".

Palladium giá rẻ nhập khẩu từ Nga đang gây khó cho các nhà sản xuất Mỹ.

NCCTC đã tiến hành một cuộc điều tra vào tháng 8, nhưng đến nay mới công bố kết quả. Cơ quan chính phủ khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga.

Họ sẽ phải đáp trả bằng gói cấm vận theo ngành hoặc chống bán phá giá, hoặc một biện pháp trừng phạt chung, điều này sẽ chấm dứt không chỉ nguồn cung palladium mà còn mọi quan hệ kinh tế.

Cuộc điều tra được khởi xướng sau khi có đơn khiếu nại từ Stillwater Company - một công ty khai thác palladium tại Mỹ. Doanh nghiệp này đã chịu thiệt hại to lớn từ các sản phẩm của Nga.

Theo báo cáo của Hải quan Mỹ, năm ngoái, lượng nguyên liệu thô trị giá 900 triệu đô la đã được nhập khẩu từ Nga vào Mỹ. Trong khi đó, có tới 700 công nhân đã bị sa thải khỏi các công ty Mỹ, sau khi nguyên liệu trở nên dư thừa do nhập khẩu giá rẻ.

Nguyên tố hóa học này rất quan trọng đối với việc sản xuất ô tô và xe điện, cũng như trong các ngành công nghiệp điện tử và hóa chất. Do vậy cho đến nay, ủy ban mới chỉ xác định được một số ít công ty đầu tiên bị ảnh hưởng bởi việc nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga.

Có thể còn nhiều lĩnh vực khác mà palladium của Nga đang thay thế nguyên liệu sản xuất trong nước Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc mối nguy hiểm vượt xa khía cạnh công nghiệp thuần túy.

Tình hình này cũng có thể được sử dụng như một yếu tố kích hoạt địa chính trị, với các lệnh trừng phạt và thuế quan được áp đặt với một cái cớ hợp lý để gây áp lực lên Moskva về lập trường của nước này đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.