Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khơi mào một làn sóng thảo luận mới về sự thống trị công nghệ toàn cầu của Washington bằng cách ám chỉ sự tồn tại của những phát triển quân sự tối mật chưa từng có trên thế giới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ NewsNation, người đứng đầu Nhà Trắng đã bình luận về những tin đồn lan rộng về việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể đã sử dụng vũ khí âm thanh tiên tiến trong chiến dịch gần đây ở Venezuela để bắt giữ ông Nicolás Maduro.

Không xác nhận hay phủ nhận các chi tiết cụ thể của vụ việc, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sở hữu "những vũ khí tuyệt vời" mà sự tồn tại của chúng không được công chúng và các đối thủ địa chính trị của họ biết đến.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ quan điểm rằng việc giữ bí mật tuyệt đối những công nghệ này là chiến lược phù hợp nhất, đồng thời nhấn mạnh việc không muốn để những khả năng này rơi vào tay các quốc gia khác.

Tổng thống Donald Trump tự tin với sức mạnh quân sự của Mỹ.

Việc Tổng thống Trump từ chối nêu rõ đặc điểm của các hệ thống vũ khí chỉ càng làm tăng thêm sự quan tâm của giới chuyên gia đối với câu hỏi về "ưu thế công nghệ" của Mỹ trong các lĩnh vực vật lý mới.

Tuyên bố về sự hiện diện của các loại vũ khí mà "không ai biết đến" được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo về việc sử dụng ở Venezuela một số hệ thống âm thanh hoặc năng lượng định hướng có khả năng vô hiệu hóa binh lính mà không cần sử dụng đạn dược thông thường.

Trước tình hình trên, Moskva coi những tuyên bố như vậy là một yếu tố gây áp lực tâm lý, đồng thời là một nỗ lực nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng các phương pháp chiến tranh phi truyền thống dưới vỏ bọc bí mật.

Giới phân tích tin rằng ông Trump đang cố tình khai thác bầu không khí bí mật bao quanh tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ để chứng minh sự sẵn sàng của nước này trong việc sử dụng bất kỳ công nghệ nào, ngay cả những thứ gây tranh cãi nhất theo luật quốc tế, để đạt được mục tiêu chính trị và loại bỏ các nhà lãnh đạo không mong muốn.