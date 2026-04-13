Mỹ siết chặt phong tỏa cảng Iran, Tehran cảnh báo 'không cảng nào an toàn'





Theo CNN , phần lớn các cảng quan trọng của Iran nằm dọc Vịnh Ba Tư, bên cạnh một cảng duy nhất ở Vịnh Oman, nằm ngoài eo biển Hormuz. Tất cả các cảng này đều nằm trong phạm vi áp dụng của lệnh phong tỏa, với tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, rằng biện pháp sẽ được thực thi đối với tàu thuyền của mọi quốc gia ra vào khu vực ven biển Iran.

Cảng lớn nhất của Iran là Bandar Abbas, nằm tại cửa ngõ Vịnh Ba Tư. Đây là trung tâm vận tải quan trọng, xử lý khoảng 37 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, bao gồm dầu mỏ, khoáng sản, thép, thực phẩm và thiết bị xây dựng. Hiện có hàng chục tàu đang neo đậu ngoài khơi cảng này.

Nằm ở cực bắc của Vịnh Ba Tư, cảng Bandar Imam Khomeini là cảng hiện đại nhất của Iran, với các bến tàu mới được khai trương gần đây. Cảng này xử lý nhiều loại hàng hóa khác nhau, bao gồm cả xuất khẩu hóa dầu và cũng là một trung tâm đường sắt. Theo số liệu của ngành vận tải biển, cảng này xử lý hơn 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Phần lớn sản lượng dầu của Iran được xuất khẩu thông qua một cảng ngoài khơi tại đảo Kharg, nơi có hơn 50 bể chứa. Dù Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào khu vực này trong thời gian qua, nhưng cơ sở hạ tầng dầu mỏ vẫn chưa bị nhắm tới.

Ngoài ra, các cảng nhỏ hơn như Bushehr và Assaluyeh cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng. Bên ngoài Vịnh Ba Tư, cảng biển duy nhất của Iran là Chabahar, chuyên xử lý ngũ cốc, phân bón và container. Khoảng 1,4 triệu tấn hàng hóa đi qua Chabahar mỗi năm, và cảng này đón khoảng 1.600 tàu thuyền mỗi năm. Ấn Độ đã đầu tư mở rộng cảng này để tiếp cận thị trường thương mại Trung Á.

Trong khi đó, ba cảng của Iran trên Biển Caspi không bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cảng Bandar Abbas ở Iran.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, quân đội Iran cảnh báo bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào các cảng của nước này sẽ kéo theo phản ứng trên diện rộng trong khu vực.

Trung tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, trong một tuyên bố hôm 13/4 cho biết, việc đảm bảo an ninh tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman là vấn đề chung, nhấn mạnh rằng an ninh đó phải áp dụng cho tất cả các bên hoặc không áp dụng cho bên nào cả.

Trung tá Ebrahim Zolfaqari nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Iran coi việc bảo vệ các quyền quốc gia là nghĩa vụ và hợp pháp, bao gồm cả việc thực thi chủ quyền trong vùng biển lãnh thổ của đất nước.

Quan chức này khẳng định, việc bảo vệ an ninh hàng hải trong vùng biển Iran sẽ tiếp tục được thực hiện một cách quyết liệt, các tàu thuyền có liên hệ với "lực lượng thù địch" không được phép đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Iran cho biết, các tàu khác có thể tiếp tục đi qua eo biển với điều kiện tuân thủ các quy định do Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đặt ra.

Đại diện phát ngôn lưu ý rằng, trước những mối đe dọa hiện tại, Iran sẽ thiết lập một cơ chế thường trực để kiểm soát eo biển Hormuz ngay cả sau khi cuộc khủng hoảng hiện nay được giải quyết.

Quan chức này mô tả những hạn chế do Mỹ áp đặt đối với việc vận chuyển hàng hải trong vùng biển quốc tế là "bất hợp pháp và tương đương với hành vi cướp biển". Đồng thời cảnh báo, nếu an ninh của các cảng Iran bị đe dọa, thì không một cảng nào ở Vịnh Ba Tư hay Oman sẽ còn an toàn.