Theo truyền thông Anh dẫn nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận ở Washington cho biết, Mỹ đang cân nhắc sử dụng các loại vũ khí hiện đại, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm F-35 và tên lửa hành trình Tomahawk, như một phần của đảm bảo an ninh cho Ukraine (nếu hai bên đạt được).

Theo báo chí Anh, cơ chế này đang được xem xét là phản ứng trước khả năng Nga vi phạm lệnh ngừng bắn.

Nếu lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, Mỹ có thể triển khai chiến đấu cơ F-35, tên lửa hành trình Tomahawk hoặc các hệ thống vũ khí tương đương đóng tại các nước NATO.

Tuy nhiên, tờ báo nhấn mạnh rằng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không có kế hoạch triển khai quân đội Mỹ trực tiếp đến lãnh thổ Ukraine.

Theo nguồn tin, trước khi các cam kết đó được thực hiện, dự kiến một phái đoàn quan sát quốc tế sẽ được triển khai để giám sát việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và Hoa Kỳ chính là quốc gia sẽ dẫn đầu phái đoàn này.

Thể thức của các thỏa thuận đang được thảo luận được mô tả là tương tự như các thỏa thuận quốc phòng song phương của Hoa Kỳ với hai đồng minh quan trọng ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó quy định cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh của mình trong trường hợp bị xâm lược.

Các nguồn tin cũng lưu ý rằng, Nhà Trắng quan tâm đến việc nhận được sự phê chuẩn thỏa thuận triển khai F-35 và Tomahawk của Thượng viện Hoa Kỳ, biến nó thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý và lâu dài, để khi cần Tổng thống Mỹ có thể ra lệnh điều động lực lượng bất cứ lúc nào.

Theo giới phân tích, hiện nay Mỹ cũng đang nghiêng về thỏa thuận hòa bình với khuôn mẫu là Triều Tiên, tức là Nga và Ukraine sẽ đồng thuận ngừng bắn, rút quân khỏi Donbass và xây dựng một vùng đệm phi quân sự nằm dưới sự giám sát của một cơ cấu quốc tế.

Tuy nhiên, giới chức lãnh đạo Moscow và các chuyên gia quân sự đều cho rằng, Điện Kremlin sẽ không chấp nhận một thỏa thuận như vậy, bởi nó sẽ biến sự hy sinh của các quân nhân Nga trở thành vô ích, trong khi Lực lượng Vũ trang Nga đang chiếm ưu thế rất lớn trên chiến trường.