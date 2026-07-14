Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ phá hủy núi Pickaxe ở Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ tiếp tục giáng những đòn mạnh vào nước này. Trong một diễn biến liên quan, ông Trump được cho là đã chính thức thông báo với Quốc hội, rằng Nhà Trắng một lần nữa lại tuyên chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta sẽ phá hủy núi Pickaxe. Iran hãy chuẩn bị sẵn sàng”, ông Trump nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Hugh Hewitt Show .

"Chúng ta đang theo dõi núi Pickaxe sát sao. Chúng ta không thấy hoạt động nào ở đó. Tình hình hạt nhân của họ không tốt. Mỗi khi chúng ta nghe về nó, chúng ta lại phá hủy nó. Vì vậy, họ không thích nói về nó. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ tấn công Pickaxe trong thời gian tương đối sớm”.

"Chúng ta sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ tối nay và sẽ tiếp tục giáng đòn mạnh vào họ ngày mai. Và họ chẳng thể làm gì được”, Tổng thống Mỹ Trump nhấn mạnh.

Núi Pickaxe, nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz bị hư hại nặng nề của Iran, là một địa điểm được phòng thủ kiên cố với hai hệ thống đường hầm chôn sâu dưới lòng đất mà các chuyên gia đánh giá là nằm ngoài tầm với của những quả bom xuyên hầm mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Trước đó, ngày 13/7, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ khôi phục lệnh phong tỏa vận chuyển hàng hóa của Iran ở Vịnh Ba Tư và sẽ đảm bảo eo biển Hormuz vẫn mở cửa - với một khoản phí.

Theo báo cáo của tờ Politico và New York Times , Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội, rằng Nhà Trắng một lần nữa lại tuyên chiến với Iran.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã cố gắng hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump, lập luận rằng ông thiếu sự chấp thuận của Quốc hội cho cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2. Theo Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh năm 1973, tổng thống phải rút quân Mỹ sau 60 ngày trừ khi Quốc hội cho phép chiến tranh.

Trong một bức thư đề ngày 10/7 mà các hãng tin thu được, ông Trump được cho là đã lập luận rằng các cuộc tấn công mới của Mỹ vào Iran thể hiện “trách nhiệm trong việc bảo vệ người dân Mỹ và lợi ích của Mỹ cả trong và ngoài nước”.

Theo Nhà Trắng, động thái này cho phép chính quyền Tổng thống Trump có thêm 60 ngày để tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran.

Hồi tháng 5, ông Trump thông báo với Quốc hội rằng cuộc xung đột ban đầu, được đặt tên là Chiến dịch Epic Fury, đã "chấm dứt" sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào ngày 7/4.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn và bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký kết ngày 17/6 đã sụp đổ sau khi các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra vào tuần trước, với việc cả hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.