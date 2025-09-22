Mỹ sẽ bán cho Israel hơn 3.000 xe JLTV thay vì Humvee?

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn xin phép Quốc hội Mỹ để bán cho Israel vũ khí và thiết bị quân sự trị giá tới 6,4 tỷ đô la - trong bối cảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mở rộng hoạt động tác chiến ở Gaza và mối lo ngại ngày càng tăng trong các đảng viên Dân chủ về diễn biến này.

Hãng thông tấn Reuters trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, nội dung chính của gói này là thỏa thuận cung cấp 30 trực thăng tấn công Apache trị giá 3,8 tỷ đô la, cũng như 3.250 "xe tấn công bộ binh" với giá 1,9 tỷ đô la, và quá trình bán linh kiện và động cơ cho xe bọc thép trị giá khoảng 750 triệu đô la đã được tiến hành.

Hơn nữa trong một số nguồn, chi phí đối với mỗi chiếc "xe tấn công bộ binh" chỉ là 584,6 nghìn đô la, rõ ràng là quá rẻ đối với bất kỳ phương tiện chiến đấu mặt đất hiện đại nào.

Vì vậy xét về chi phí, xe bọc thép JLTV là một ứng cử viên tiềm năng. Trên thực tế, Reuters viết trong phần tóm tắt tin tức - "giao dịch tiềm năng bao gồm 30 trực thăng tấn công và 3.250 xe chiến thuật hạng nhẹ đa dụng", mặc dù không hoàn toàn rõ tại sao văn bản không chỉ ra cụ thể đang nói về JLTV.

Trong phạm vi tin tức được cung cấp, chúng ta cũng có thể nói về HWWMV (Humvee), mặc dù giá của những chiếc xe này có vẻ hơi cao. Tuy nhiên còn có một chi tiết thú vị khác trong toàn bộ câu chuyện.

Israel đã thay đổi quyết định từ mua HMMWV sang JLTV?

Nếu Mỹ thực sự muốn bán JLTV cho Israel thì điều này thực sự hơi kỳ lạ, bởi vì đầu năm nay, Israel đã ký hợp đồng trị giá 150 triệu đô la với American AM General LLC để mua HMMWV.

Xét về cơ bản thì JLTV rõ ràng là sự thay thế tốt hơn cho những chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ huyền thoại này, nhưng đối với Israel, việc mua Humvee có vẻ hợp lý, khi xét đến lực lượng hiện có gồm hàng nghìn chiếc xe này.

Tuy nhiên rất có thể sau vài tháng, IDF đã thay đổi quyết định và cho rằng khả năng bảo vệ được tăng cường cùng những ưu điểm khác của JLTV là quan trọng hơn đối với họ, bất chấp giá cả.