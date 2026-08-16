Mỹ sắp tung đòn cô lập kinh tế ở mức chưa từng có với Iran

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố quân đội có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran "vô thời hạn".

Chính quyền Trump sẽ công bố các biện pháp mới nhằm vào Iran trong tuần tới và sẽ đưa mức độ cô lập kinh tế của quốc gia này lên mức cao chưa từng thấy, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu trên đài Newsmax hôm 14/8.

"Hãy theo dõi sát sao để đón nhận thêm các thông báo vào tuần tới, bởi vì chúng ta [Mỹ] sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng thấy trong lịch sử cô lập kinh tế đối với một quốc gia", ông Bessent chia sẻ trong chương trình "Rob Schmitt Tonight" trên Newsmax.

Ông Bessent cho hay áp lực tài chính đang được kết hợp với lệnh phong tỏa liên tục của Mỹ đối với các cảng của Iran.

"Đó sẽ là sự kết hợp giữa hành động cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn mọi thứ ra vào các cảng của Iran", ông Bessent nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ chưa tiết lộ chi tiết về đòn trừng phạt mới.

Những bình luận của ông Bessent với Newsmax được đưa ra vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth được cho là đã phát biểu vào tối muộn 14/8 rằng quân đội có thể duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran "vô thời hạn". Hải quân sẽ luân phiên điều động tàu thuyền ra vào "như chúng ta vẫn làm, và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy", ông Hegseth nói với các phóng viên.

Theo đánh giá của CNBC, trong bối cảnh xung đột quân sự tại Iran dường như đang lâm vào tình trạng bế tắc chiến lược — khi lưu lượng tàu bè qua eo biển bị hạn chế bởi các mối đe dọa và có rất ít dấu hiệu xuất hiện giải pháp ngoại giao — chính quyền Trump đang gia tăng sức ép bằng lời nói.

Hôm 15/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng sau khi Mỹ đánh bại Iran, "chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tuyên bố Eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

"Cơn thịnh nộ kinh tế"

Ông Bessent cho biết chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh một chiến dịch tài chính, vốn được áp dụng từ sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh khôi phục chính sách "áp lực tối đa" với Tehran vào năm ngoái, và được tăng cường sau khi các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran bắt đầu hồi tháng 2.

"Một năm trước... tổng thống đã ra lệnh cho tôi áp dụng áp lực tối đa đối với chế độ Iran, và Bộ Tài chính đã thực hiện điều đó", ông Bessent nói.

Ông Trump đã chính thức khôi phục chính sách áp lực tối đa vào tháng 2/2025, chỉ đạo Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc các biện pháp thực thi khác đối với những bên vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran, đồng thời tiến hành một chiến dịch liên tục nhằm tước đoạt nguồn thu của nước này cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ.

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm vào "tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử, tài sản của họ trên khắp thế giới, cắt đứt các khoản thanh toán chuyển đến cả giới lãnh đạo và bản thân chính phủ".

Sau Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Operation Epic Fury), ông Bessent cho biết chính quyền đã chuyển trọng tâm sang cái mà Bộ Tài chính Mỹ gọi là "Cơn thịnh nộ Kinh tế" (Economic Fury).

"Chúng tôi đã chuyển từ Cơn thịnh nộ Sử thi sang Cơn thịnh nộ Kinh tế. Và theo lệnh của tổng thống, chúng tôi lại nâng mức độ lên một lần nữa", ông Bessent nói.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Cơn thịnh nộ Kinh tế đã làm gián đoạn hàng chục tỷ USD doanh thu mà lẽ ra Tehran và các lực lượng ủy nhiệm có thể tiếp cận. Các hành động của Mỹ đã nhắm vào các mạng lưới ngân hàng ngầm, ngành công nghiệp dầu mỏ, các khoản nắm giữ tiền điện tử, mạng lưới mua sắm vũ khí và các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 7 đã thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với mạng lưới tài chính và vận tải biển của Iran.