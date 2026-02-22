Mỹ sắp công bố các hồ sơ UFO tuyệt mật, sự thật về người ngoài hành tinh sẽ lộ diện?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch giải mật các tài liệu chính phủ liên quan đến UFO và UAP, tức các hiện tượng trên không chưa xác định. Theo ông, động thái này nhằm tăng cường minh bạch trước “mối quan tâm rất lớn của công chúng” đối với chủ đề này.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan xác định những tài liệu phù hợp và bắt đầu quy trình công bố. Ông mô tả đây là một chủ đề “phức tạp ở mức cao nhưng cũng rất thú vị và quan trọng”.

Trong nhiều thập kỷ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã theo dõi các vật thể bay không xác định, hiện được gọi chính thức là UAP. Một trong những đơn vị tham gia là All-domain Anomaly Resolution Office, viết tắt là AARO.

Báo cáo công bố năm 2024 kết luận chưa có bằng chứng xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất và cũng không có chứng cứ cho thấy các hiện tượng quan sát được có liên hệ với chính phủ nước ngoài. Dù vậy, sự quan tâm của dư luận đối với các hồ sơ này vẫn duy trì ở mức cao.

Tranh luận tiếp diễn, chưa rõ tài liệu nào sẽ được công bố

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau phát biểu gần đây của Barack Obama trong một podcast với Brian Tyler Cohen. Ông Obama cho rằng xét trên quy mô rộng lớn của vũ trụ, khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất là điều có thể xảy ra về mặt thống kê. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong thời gian tại nhiệm không có bằng chứng về tiếp xúc trực tiếp.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các tài liệu có thực sự được công bố hay không, cũng như phạm vi nội dung sẽ được giải mật. Trên nền tảng X, trước đây là Twitter, nhiều người dùng đã bắt đầu suy đoán. Một số ý kiến lo ngại rằng các phần nhạy cảm có thể bị bôi đen đáng kể vì lý do an ninh quốc gia.

Kế hoạch giải mật, nếu được triển khai, có thể làm rõ thêm cách chính phủ Mỹ xử lý các báo cáo UFO và UAP trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp tục thúc đẩy tranh luận về khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.