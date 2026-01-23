Mỹ ráo riết chuẩn bị, chiến dịch không kích Iran sắp bắt đầu?

Trong mấy ngày gần đây, hoạt động gia tăng của các máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay vận tải thuộc Lực lượng Không quân Mỹ đã được ghi nhận, mang những dấu hiệu tương tự như sự chuẩn bị cho “Chiến dịch Midnight Hammer”, cuộc tấn công ngày 22/6/2025 nhằm vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran.

Các nguồn giám sát radar trung lập đã xác định được những sự chuẩn bị của Mỹ cho một chiến dịch không kích lớn tương tự như “Chiến dịch Midnight Hammer”.

Mới đây, bốn máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker đã bay từ Căn cứ Không quân March ở California đến Căn cứ Không quân Moron ở Tây Ban Nha.

Căn cứ không quân này của Tây Ban Nha là trung tâm tiếp nhiên liệu chính cho các máy bay ném bom chiến lược B-2A Spirit của Mỹ hoạt động ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

Ngoài ra, sáu máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker nữa đã rời Căn cứ Không quân March ở California, Mỹ.

Trong đó, bốn chiếc bay đến Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar và hai chiếc khác bay đến Căn cứ Không quân Mildenhall ở Anh.

Việc triển khai một số lượng lớn máy bay tiếp nhiên liệu cho B-2A Spirit có thể cho thấy các chiến lược gia của Không quân Mỹ đang chuẩn bị cho một hoạt động bay viễn chinh qua Đại Tây Dương để thực hiện một cuộc không kích tiếp theo vào Iran.

Ngoài máy bay tiếp liệu, ba máy bay vận tải C-17A Globemaster III cũng được ghi nhận bay từ Mỹ đến Jordan, có khả năng vận chuyển các hệ thống phòng không và đạn dược đến các cơ sở của Mỹ trong khu vực.

Như vậy, tổng số máy bay C-17A Globemaster III của Không quân Hoa Kỳ được triển khai ở châu Âu và Trung Đông đã lên tới 24 chiếc.

Hơn nữa, máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle và máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II đã được quan sát thấy tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Điều này cho thấy máy bay tấn công chiến thuật của Mỹ cũng có thể tham gia vào một cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran, nhằm thu hút hỏa lực phòng không của quốc gia Hồi giáo dòng Shiite này.

Hơn nữa, ngoài việc hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất, máy bay A-10 Thunderbolt II có thể được sử dụng để đảm bảo an ninh cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ phi hành đoàn, trong trường hợp các máy bay của Không quân Mỹ bị bắn rơi.

Về việc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ quay trở lại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, trước đây đã được sơ tán do các mối đe dọa từ Iran, có hai lời giải thích như sau:

Thứ nhất, người Mỹ đã tăng cường hệ thống phòng không ở đó và giờ họ cần khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu trước khi phát động một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Iran.

Thứ hai, người Mỹ có thể ru ngủ người Iran vào trạng thái tự mãn, ngụ ý rằng giai đoạn cấp tính của cuộc khủng hoảng đã qua và không có gì phải sợ, trong khi máy bay B-2 Spirit tiến hành một cuộc tấn công.

Cũng cần nhớ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang triển khai hải quân của mình đến gần Iran.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay CVN-72 USS Abraham Lincoln dẫn đầu tiếp tục di chuyển từ Biển Đông qua Ấn Độ Dương và dự kiến sẽ xuất hiện ở Biển Ả Rập vào khoảng ngày 23-25 tháng 01.

Với sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay hạt nhân, không còn nghi ngờ gì về việc các tàu ngầm hạt nhân tấn công của Hải quân Mỹ được trang bị tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk nhắm vào Iran từ Ấn Độ Dương.

Thêm vào đó, việc triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot và THAAD đến Trung Đông cũng rất có khả năng xảy ra.

Tại Israel, các cơ sở triển khai bệ phóng mới đã được xây dựng vào mùa hè và mùa thu năm 2025, cho phép triển khai ba khẩu đội THAAD; trong khi đó, hai khẩu đội được triển khai đến Israel vào tháng 10/2024 và tháng 4/2025 vẫn đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Hệ thống phòng không Patriot có thể được triển khai tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar và trung tâm hậu cần của Hải quân Mỹ ở Bahrain. Trong khi đó, máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ tiếp tục thực hiện trinh sát trên không ngoài khơi bờ biển tây nam Iran.