Mỹ phụ thuộc Trung Quốc khi sản xuất THAAD, Patriot và Tomahawk

Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ.

Mỹ lâm thế khó

Mỹ đang gấp rút tìm kiếm vonfram cần thiết để sản xuất gấp các hệ thống đánh chặn THAAD và Patriot, cũng như các tên lửa hành trình Tomahawk đã bị tiêu hao trong cuộc chiến với Iran.

Theo Ruslan Dimukhamedov, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và tiêu dùng kim loại quý hiếm và đất hiếm, vonfram từ lâu đã có nhu cầu cao trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, chủ yếu để chế tạo đạn xuyên giáp.

Trong khi đó, ông Dimukhamedov chỉ ra "các ứng dụng chủ yếu của vonfram là trong lĩnh vực dân sự. Nó được sử dụng trong các dụng cụ cacbua xi măng, tiếp theo là thép hợp kim, sau đó là điện cực và dây tóc, và cuối cùng là các hợp chất hóa học".

Trung Quốc hiện đang kiểm soát khoảng 80% sản lượng khai thác vonfram toàn cầu và không có kim loại nào có thể thay thế được "kim loại chiến tranh" này.

Theo nhận định của Igor Yushkov, một chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, trước đây Mỹ đã phụ thuộc phần lớn ngành công nghiệp vonfram và khoáng sản quan trọng từ Trung Quốc, nhưng giờ đây, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc được áp đặt để đáp trả thuế quan của Mỹ, đang khiến Mỹ lâm thế khó.

Ông Ushkov nhấn mạnh: "Nếu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, Trung Quốc chắc chắn sẽ sử dụng những công cụ như hạn chế xuất khẩu - bởi chúng rất nhạy cảm đối với Mỹ".

Giải pháp cho nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tiềm tàng ở Mỹ là tăng cường sản xuất ở các khu vực khác, nhưng điều này sẽ tốn thời gian và tiền bạc.

Kho THAAD đã cạn kiệt

Trong 3 loại vũ khí được nhắc đến, THAAD là hệ thống vũ khí bị cho là cạn kiệt nhất. Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên am hiểu vấn đề cho biết nước này đã tiêu tốn hơn 300 tên lửa phòng không tầm xa, nhiều hơn 120 quả so với Israel, trong nỗ lực bảo vệ đồng minh trước những cuộc tấn công trả đũa từ Iran trong 6 tuần xung đột.

Đánh giá của Lầu Năm Góc cho thấy quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 200 tên lửa thuộc Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD), tương đương một nửa tổng kho dự trữ. Đội chiến hạm Mỹ ở đông Địa Trung Hải cũng khai hỏa hơn 100 tên lửa phòng không SM-3 và SM-6.

Cũng theo nguồn tin này, số lượng tên lửa Iran mà Mỹ phải đối phó cũng nhiều gấp đôi so với Israel. "Quân đội Mỹ đã cạn kiệt phần lớn kho tên lửa đánh chặn tiên tiến, sau khi tiêu hao nhiều quả đạn đắt tiền để bảo vệ Israel trong xung đột với Iran", một quan chức tiết lộ.

Mỹ và Israel đã thống nhất trước về cơ chế phòng thủ, trong đó vũ khí đánh chặn tầm xa như tàu chiến và tổ hợp THAAD sẽ gánh vác phần lớn nhiệm vụ bảo vệ Israel khỏi tên lửa đạn đạo.

Trong báo cáo về xung đột Trung Đông được công bố hồi tháng trước, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính quân đội Mỹ đã khai hỏa gần một nửa kho dự trữ tên lửa của tổ hợp phòng không Patriot, cũng như hơn 50% đạn dành cho THAAD.

Lực lượng Mỹ dường như cũng tiêu tốn khoảng 45% tên lửa đạn đạo PrSM thế hệ mới, 20% tên lửa hành trình tàng hình JASSM, 30% tên lửa phòng không tầm xa SM-3 và ít nhất 10% đạn SM-6 trong xung đột. Khoảng 27% số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ cũng đã được khai hỏa.