Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng bảo an về một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Đây là lần thứ tư Mỹ phủ quyết một nghị quyết như vậy kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái.

Nghị quyết được bảo trợ bởi 10 nước thành viên không thường trực trên tổng số 15 thành viên của Hội đồng bảo an kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, và vĩnh viễn ở Gaza. Nghị quyết đã nhận được phiếu ủng hộ của 14 trên tổng số 15 nước thành viên nhưng không được thông qua do Mỹ phủ quyết. Phía Mỹ nhấn mạnh rằng mọi nghị quyết nhằm chấm dứt bạo lực ở Gaza phải đi kèm với việc trao trả tự do ngay lập tức cho các con tin bị Hamas giam giữ.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood. (Ảnh: AP)

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cho biết: “Chúng tôi đã làm rõ trong suốt quá trình đàm phán rằng chúng tôi sẽ không thể ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện mà không đảm bảo các con tin được trao trả tự do. Việc chấm dứt cuộc chiến phải đi cùng với việc phóng thích các con tin. Hai mục tiêu khẩn thiết này phải được gắn với nhau. Nghị quyết này không bao gồm nhu cầu đó nên Mỹ không thể ủng hộ”.

Theo đại diện Mỹ, nghị quyết này có thể gửi một thông điệp nguy hiểm tới Hamas đó là không cần thiết phải quay trở lại bàn đàm phán vì cộng đồng quốc tế đã quên số phận của hơn 100 con tin của hơn 20 nước, trong đó bao gồm 7 công dân Mỹ đang bị giam giữ.

Đây là lần thứ tư Mỹ phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng bảo an kêu gọi ngừng bắn ở Gaza kể từ khi cuộc xung đột ở đây bùng phát tháng 10 năm ngoái.