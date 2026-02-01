Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí mới trị giá hàng tỷ đô la cho Israel

Máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian của Mỹ.

Theo hai thông báo riêng biệt của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao hôm 30/1, gói thầu bao gồm các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ trị giá 1,98 tỷ đô la, trực thăng AH-64E Apache trị giá 3,8 tỷ đô la, và một hợp đồng riêng trị giá 740 triệu đô la cho các bộ nguồn xe bọc thép chở quân.

AM General, Boeing và Lockheed Martin nằm trong số các nhà thầu chính.

"Thương vụ được đề xuất sẽ tăng cường khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cải thiện khả năng phòng thủ biên giới của Israel", thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, đồng thời nói thêm rằng, động thái này "sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực".

Trong một quyết định bán vũ khí cho nước ngoài riêng biệt, Washington cũng đã phê duyệt thương vụ tiềm năng trị giá 9 tỷ đô la Mỹ gồm 730 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE và các thiết bị liên quan cho Ả Rập Xê Út, với Lockheed Martin là nhà thầu chính.

Các quan chức Mỹ cho biết, động thái này “sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh lớn không thuộc NATO”.

Việc phê duyệt bán vũ khí diễn ra sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự sau khi ông hứa sẽ giúp đỡ những người biểu tình ở Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tổng thống Trump luôn tự thể hiện mình là người ủng hộ Israel mạnh mẽ nhất, trái ngược với người tiền nhiệm Joe Biden, người đã chỉ trích Nhà nước Do Thái về những gì ông mô tả là thương vong dân thường ngoài ý muốn ở Gaza.

Vào tháng 5/2024, cựu Tổng thống Biden đã tạm dừng việc vận chuyển bom hạng nặng đến Israel trong khi thừa nhận rằng, vũ khí do Mỹ cung cấp đã được sử dụng để giết hại dân thường.

Sau khi ông Trump trở lại nắm quyền vào tháng 3/2025, Washington đã bãi bỏ những gì họ mô tả là "các điều kiện vô căn cứ và mang tính chính trị đối với viện trợ quân sự cho Israel".