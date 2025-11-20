Mỹ phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất nước, quyết phá thế thống trị của Trung Quốc

Một dự án tại bang Alaska (Mỹ) đang được kỳ vọng sẽ phá thế thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ nano, năng lượng và ô tô.

Tại khu vực GraphiteOne gần thành phố Nome, các nhà địa chất đã phát hiện mỏ Graphite Creek không chỉ chứa than chì mà còn có cả đất hiếm, với trữ lượng được đánh giá là lớn nhất Mỹ.

Phát hiện cho thấy Washington có thể tiến thêm một bước trong việc thực thi chiến lược “thống trị năng lượng Mỹ” dưới chính quyền ông Trump, Fox News dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết.

Đất hiếm là thành phần thiết yếu trong pin, công nghệ năng lượng tái tạo, cáp quang, thiết bị chiếu sáng, nam châm công nghiệp và đồ điện tử tiêu dùng như điện thoại và máy tính bảng. Tính đến năm 2024, Mỹ phụ thuộc ít nhất 93% vào nhập khẩu cả đất hiếm (REE) lẫn graphite, theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Sự phụ thuộc này khiến Mỹ chịu bất lợi trong sản xuất và điều này càng rõ hơn khi Trung Quốc áp hạn chế xuất khẩu một số đất hiếm liên quan đến sản xuất nam châm từ năm 2024.

Chủ tịch GraphiteOne, Anthony Huston, cho biết phát hiện tại Nome chứng minh đây là một “mỏ khoáng sản của cả một thế hệ” nhưng không tiết lộ cụ thể trữ lượng. Một phần nguyên liệu khai thác sẽ được chuyển đến nhà máy sản xuất than chì và vật liệu cực dương pin tại Ohio, ông cho biết.

Ông xác nhận khu mỏ chứa ít nhất 2 loại kim loại nằm trong Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) Mỹ, đồng thời cho rằng sự hiện diện của đất hiếm đồng nghĩa chúng có thể được thu hồi như sản phẩm phụ, tối ưu hóa giá trị của dự án.

Các kim loại đất hiếm được phát hiện gồm neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium, cùng đá quặng chứa garnet – loại khoáng vật có khả năng hấp thụ đất hiếm.

Trong bài phát biểu đầu năm, Thống đốc Dunleavy ca ngợi GraphiteOne là dự án lớn nhất ở Bắc Mỹ và kêu gọi hỗ trợ từ cả chính quyền Alaska và liên bang. Ông Dunleavy nhấn mạnh vai trò của Alaska là nguồn cung kim loại – khoáng sản chiến lược giúp nước Mỹ giảm phụ thuộc vào nước ngoài.

Ngoài Alaska, đất hiếm cũng được phát hiện ở bang Pennsylvania. Cựu Dân biểu bang Lou Barletta từng tìm cách thu hút sự chú ý đến các mỏ đất hiếm tại đây trong thập niên 2010. Than antraxit tại vùng Appalachia đã được xác định chứa tới 17 loại đất hiếm. Ông Barletta cho biết đã vận động được ngân sách cho chương trình thí điểm nhằm chiết tách đất hiếm từ nước thải mỏ, khi nhiều hầm mỏ bỏ hoang trải dài từ Shamokin đến Audenried.

Dù Pennsylvania chưa có tiến triển đáng kể trong khai thác các khoáng chất này so với Alaska, các nhà nghiên cứu tại Penn State cho biết vào tháng 9 rằng họ đã phát triển phương pháp thu hồi cobalt, mangan và nickel từ nước thải mỏ axit và tro bay.

Tháng 10, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký các thỏa thuận với Australia, Malaysia, Campuchia và Nhật Bản, nhằm tăng cường nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác nhằm chống lại sự kìm kẹp của Bắc Kinh đối với lĩnh vực này.

Tham khảo: Fox News﻿