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Mỹ phải dùng lại tên lửa ATACMS để tập kích Iran?

Lê Hưng
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Nguồn dự trữ tên lửa thế hệ mới được cho là đã cạn, buộc Washington quay lại sử dụng loại vũ khí ra đời từ thời Chiến tranh Lạnh.

Cạn tên lửa Precision Strike Missile

Các hình ảnh và thông tin xuất hiện từ khu vực Vịnh Ba Tư cho thấy, Lục quân Mỹ đang sử dụng chủ yếu tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS để tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu tại Iran, thay vì dòng tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) hiện đại hơn.

Theo các nguồn tin được công bố trước đó, kho dự trữ PrSM của Lục quân Mỹ đã cạn vào giữa tháng 4/2026, sau khi loại vũ khí này liên tục được sử dụng kể từ khi Washington mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ cuối tháng 2. Đây cũng được cho là lần đầu tiên PrSM được sử dụng trong thực chiến.

PrSM chính thức được đưa vào biên chế từ năm 2024 với số lượng còn hạn chế, trong khi ATACMS đã phục vụ quân đội Mỹ từ cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh và được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều. Chính vì vậy, khi nguồn PrSM suy giảm, ATACMS trở thành lựa chọn thay thế sẵn có nhất.

Mỹ sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công Iran: Giải pháp khẩn cấp năm 2026 - Ảnh 1.

Phóng tên lửa đạn đạo PrSM. Ảnh Military Watch

ATACMS kém PrSM

Theo các chuyên gia quân sự, hạn chế lớn nhất của ATACMS nằm ở tầm bắn. Loại tên lửa này có tầm tác chiến khoảng 300 km, trong khi PrSM Increment 1 có thể vươn tới khoảng 500 km.

Sự chênh lệch này khiến các bệ phóng HIMARS hoặc M270 của Mỹ phải tiến gần tiền tuyến hơn nếu muốn tấn công cùng một mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng có nguy cơ cao hơn trước các đòn phản công bằng máy bay không người lái, đạn bay cảm tử Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật cũng như lực lượng trinh sát đặc nhiệm của Iran.

Một số nguồn tin còn cho rằng Iran đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào bệ phóng của Mỹ tại Kuwait, dù thông tin này hiện chưa được Washington xác nhận.

Không chỉ có tầm bắn ngắn hơn, ATACMS còn sử dụng thiết kế từ thập niên 1980. Trong khi đó, PrSM được phát triển để hoạt động trong môi trường tác chiến cường độ cao với hệ thống dẫn đường, định vị, điện tử hàng không và khả năng chống chế áp điện tử hiện đại hơn đáng kể.

Theo các báo cáo từ chiến trường Ukraine, ATACMS từng gặp khó khăn trước các biện pháp gây nhiễu điện tử. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy Iran sở hữu năng lực tác chiến điện tử ở mức tương đương.

Mỹ sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công Iran: Giải pháp khẩn cấp năm 2026 - Ảnh 2.

Phóng tên lửa đạn đạo ATACMS. Ảnh Military Watch

Khó khăn về hậu cần và kho dự trữ

Một ưu điểm khác của PrSM là kích thước nhỏ hơn đáng kể so với ATACMS. Mỗi ống phóng của HIMARS hoặc M270 có thể mang hai quả PrSM thay vì chỉ một quả ATACMS, giúp tăng gấp đôi lượng hỏa lực sẵn sàng khai hỏa trước khi phải nạp đạn.

Giới quan sát nhận định việc phải quay lại sử dụng ATACMS phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với kho dự trữ đạn dược của Mỹ trong các chiến dịch cường độ cao. Không chỉ PrSM, nhiều loại vũ khí khác như bom xuyên phá, tên lửa hành trình và tên lửa đánh chặn cũng được cho là đang chịu sức ép lớn về tốc độ bổ sung.

Tuy vậy, các thông tin về việc Mỹ đã sử dụng hết toàn bộ kho PrSM và buộc phải dựa chủ yếu vào ATACMS, hiện chủ yếu xuất phát từ các nguồn truyền thông chuyên ngành và chưa được Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận chính thức. Vì vậy, quy mô thực tế của tình trạng thiếu hụt cũng như mức độ ảnh hưởng tới năng lực tác chiến của quân đội Mỹ vẫn chưa thể kiểm chứng độc lập.

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đông nam á

tên lửa đạn đạo

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