Mỹ được cho là đã tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong việc phát triển drone tích hợp AI, tờ New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ giấu tên cho biết.

Thế hệ drone quân sự mới có khả năng tự nhận diện và tấn công mục tiêu, đồng thời phối hợp tác chiến mà không cần sự can thiệp của con người.

Một cuộc duyệt binh quân sự tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái, trong đó trình diễn nhiều drone tự hành, đã khiến các quan chức Lầu Năm Góc nhận định rằng chương trình drone chiến đấu không người lái của Mỹ đang “tụt lại phía sau Trung Quốc”, theo New York Times.

Tờ báo cũng dẫn nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết Nga “được cho là đang đi trước” trong việc xây dựng các cơ sở sản xuất drone tiên tiến, đồng thời tận dụng chiến trường Ukraine để “thử nghiệm và hoàn thiện” các hệ thống này.

Theo New York Times, Trung Quốc đã theo đuổi chiến lược “kết hợp dân sự - quân sự”, trong đó huy động các công ty công nghệ thương mại và startup tham gia vào hoạt động mua sắm quốc phòng, nghiên cứu chung và các dự án liên quan với các tổ chức quân sự.

Lợi thế sản xuất của Trung Quốc cho phép nước này chế tạo vũ khí tự hành với quy mô mà Lầu Năm Góc khó có thể sánh kịp, tờ báo nhận định.

Một ví dụ được đưa ra là mẫu drone phản lực hạng nặng Jiutian (High Sky), được thiết kế như “tàu mẹ”, đã được thử nghiệm thành công vào cuối năm ngoái.

Thiết bị bay không người lái này do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển có khả năng mang theo tới 100 drone cảm tử nhỏ hơn được dẫn đường bằng AI, cùng nhiều loại vũ khí không đối đất và không đối không.

Trong khi đó, Nga cũng đạt tiến triển trong việc tích hợp khả năng nhắm mục tiêu tự động cho loại đạn bay lảng vảng Lancet, theo New York Times.

Dù Chính phủ Mỹ đã chi hàng tỷ USD để thu hẹp khoảng cách, hệ thống mua sắm quốc phòng của nước này - vốn dựa vào các nhà thầu truyền thống và quy trình kéo dài - trước đây bị đánh giá là kém hiệu quả.

Trước đó, tháng 9/2025, CNN dẫn lời Thiếu tướng Curt Taylor, Tư lệnh Sư đoàn Thiết giáp số 1 của Lục quân Mỹ, cho biết nước này đang phải “chạy đuổi” trong sản xuất drone quân sự.

Theo CNN, các nhà thầu quốc phòng Mỹ gặp khó khăn trong việc sản xuất drone nhỏ, chi phí thấp, do ngành công nghiệp này trong nhiều năm tập trung vào các hệ thống lớn và đắt đỏ như máy bay chiến đấu và xe tăng.