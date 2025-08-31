Mỹ nữ gen Z có visual đắt giá nhất showbiz bất ngờ tàn tạ đến đau lòng, cạo trọc đầu gây sốc MXH

Sau nhiều năm ngụp lặn ở showbiz, Kim Tử Hàm - mỹ nữ có visual đắt giá nhất Cbiz - đã lặng lẽ giải nghệ vào đầu tháng 4. "Tôi sẽ trở về cuộc sống của mình, hy vọng mọi người có thể hiểu cho quyết định của tôi", nữ idol cho biết. Tuy nhiên, tình trạng của Kim Tử Hàm hậu rời giới giải trí lại khiến khán giả hoang mang tột độ. Cô sụt cân không phanh, lộ biểu hiện tâm lý bất ổn, nghi mắc trầm cảm nặng.

Vào ngày 30/8, "team qua đường" đã quay được hình ảnh Kim Tử Hàm đi siêu thị mua thực phẩm với chiếc đầu cạo trọc lóc, vóc dáng gầy gò và thần sắc kém tươi tắn. Được biết, Kim Tử Hàm cao 1m72 nhưng chỉ nặng 49kg. Trước đó, Kim Tử Hàm đã khiến cả cõi mạng xứ tỷ dân lo lắng khi đăng tải bức ảnh thông báo đã cạo đầu với đôi mắt vô hồn, đờ đẫn, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

Diện mạo không thể nhận ra của Kim Tử Hàm

Gần đây, cô bất ngờ cạo trọc đầu, ngoại hình cũng trông thiếu sức sống vì sụt cân khá nhiều

Kim Tử Hàm lộ dấu hiệu bất ổn tâm lý khi liên tục đăng tải những bức ảnh có biểu cảm mệt mỏi, u sầu

Ánh mắt vô hồn, trống rỗng nhìn trông như thể dọa ma fan của Kim Tử Hàm khiến dân tình tá hỏa. Netizen không khỏi lo lắng và quan tâm cho trạng thái hiện giờ của Kim Tử Hàm, nghi vấn cô đã mắc bệnh trầm cảm

Nữ ca sĩ gầy gò, hốc hác sau khi chỉ nặng còn 49 kg

Những người yêu mến Kim Tử Hàm không khỏi xót xa trước nhan sắc tàn úa đến đau lòng của mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì showbiz. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra khiến 1 cô gái có nụ cười ngọt ngào này bỗng chọn biến mất khỏi giới giải trí và ra nông nỗi như hiện tại. Tuy nhiên, người hâm mộ đã gửi nhiều lời cổ vũ, động viên mong Kim Tử Hàm sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống của Kim Tử Hàm trước khi giải nghệ

Kim Tử Hàm sinh năm 1999, từng là thực tập sinh của SM Entertaiment. Năm 2020, cô tham gia show Thanh Xuân Có Bạn. Tử Hàm được xem là thí sinh sở hữu visual và thần thái xuất sắc, đắt giá nhất chương trình. Dù vậy, Kim Tử Hàm lại tiếc nuối dừng chân ở hạng 11, không có cơ hội debut cùng nhóm nữ The9.

Sau đó, cô đầu quân cho Yuehua Entertainment. Vào công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, không hiểu vì lý do gì sự nghiệp của Kim Tử Hàm ngày càng thụt lùi. Cô tham gia diễn xuất trong 1 số dự án phim như Bạn Trai 1/2 Của Tôi, Xin Chào Bạn Học, Cảm Ơn Tình Yêu Của Tôi, nhưng tên tuổi vẫn mờ nhạt. Việc Kim Tử Hàm không thể phát triển trong showbiz khiến khán giả cảm thấy tiếc cho nhan sắc và tài năng của cô.

Visual sang - xịn - mịn và thần thái ngút ngàn của Kim Tử Hàm

Cô được nhận xét sở hữu nhan sắc đắt giá nhất Cbiz, với đường nét gương mặt hoàn mỹ như AI vẽ ra

Nguồn: Sina, Weibo