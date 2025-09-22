“Mỹ nữ 4000 năm” bất ngờ bị cuốn vào drama sau cái chết ngã lầu cực bí ẩn của Vu Mông Lung

Sau khi "mỹ nam đẹp nhất Cbiz" Vu Mông Lung qua đời, còn nhiều nghi vấn xoay quanh cái chết của anh, rất nhiều "thuyết âm mưu" đáng sợ được đưa ra khiến dân tình tròn mắt. Bên cạnh những người dũng cảm lên tiếng yêu cầu làm rõ sự việc, đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung thì đại đa số những ngôi sao từng hợp tác với nam diễn viên đều đăng tải bài viết tiếc thương cho mỹ nam vắn số. Thế nhưng, netizen lại phát hiện một ngoại lệ, đó là "mỹ nữ 4000 năm" Cúc Tịnh Y.

Được biết, Cúc Tịnh Y từng hai lần hợp tác với Vu Mông Lung trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ và Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân. Đặc biệt, trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, họ còn đóng vai vợ chồng, có rất nhiều cảnh thân mật và còn cùng nhau ghi hình tác phẩm này suốt 100 ngày.

Thế nên, việc người đẹp này "lặn tăm", không một lời thương tiếc tiễn đưa đồng nghiệp lần cuối khiến dân tình thấy có gì đó sai sai. Không ít người chỉ trích rằng Cúc Tịnh Y quá máu lạnh, vô tình và tỏ vẻ thất vọng với thái độ của cô. Bởi lẽ, Cúc Tịnh Y là một trong những ngôi sao Cbiz hợp tác với Vu Mông Lung nhiều nhất lại im hơi lặng tiếng đến lạ.

Trong khi đó, các diễn viên phụ của Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ như Triệu Anh Tử, Lý Lâm đều thể hiện sự tưởng nhớ với Vu Mông Lung. Hay như nàng "Mỹ nữ Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba dù chỉ hợp tác 1 lần và không có nhiều cảnh quay phối hợp với mỹ nam họ Vu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa lại là một trong những người đều tiên tỏ vẻ thương nhớ.

Cúc Tịnh Y đã hợp tác với "mỹ nam đẹp nhất Cbiz" nhiều lần nhưng lại phớt lờ trước tin buồn.

Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có vài cảnh phối hợp lại nhanh chóng lên tiếng tiếc thương.

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn phát hiện, khi Vu Mông Lung mới ra đi được 2 ngày, Cúc Tịnh Y đã quay chụp một bộ ảnh mới, khoe nhan sắc yêu kiều khiến dân tình chẳng biết nói gì hơn. Có nguồn tin cho biết, Cúc Tịnh Y sở dĩ ngó lơ tin buồn của Vu Mông Lung vì mâu thuẫn trước đó với mỹ nam này.

Được biết, khi cùng hợp tác trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, hai ngôi sao có sự tranh chấp cực gắt về vấn đề phiên vị (tức là địa vị trong phim). Vu Mông Lung là "nhất phiên", có vai trò quan trọng nhất trong tác phẩm, vượt mặt nàng "Mỹ nữ 4000 năm".

Không hài lòng với điều này, Cúc Tịnh Y đã cố ý đến muộn 3 tiếng trong lễ khởi động bộ phim, vắng mặt trong nghi thức quan trọng và còn không tham gia buổi đọc kịch bản. Vì vấn đề phiên vị, Cúc Tịnh Y và Vu Mông Lung đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, thậm chí dẫn đến tranh chấp giữa ekip và người hâm mộ hai bên.

Cúc Tịnh Y và Vu Mông Lung tranh chấp về vấn đề phiên vị.

"Mỹ nữ 4000 năm" cố tình đến muộn, vắng mặt trong nghi thức khởi động bộ phim.

Thế nhưng việc này đã xảy ra từ nhiều năm trước, hơn nữa sau đó, Vu Mông Lung và Cúc Tịnh Y vẫn tiếp tục hợp tác với nhau nên ai cũng nghĩ vụ việc này đã "xuôi xuôi" hết rồi. Chẳng ai ngờ được khi Vu Mông Lung đột ngột qua đời với nhiều nghi vấn, Cúc Tịnh Y lại vẫn tỏ thái độ phớt lờ, khiến dân tình phải đặt dấu chấm hỏi to đùng.

Cũng có người bênh vực rằng Cúc Tịnh Y không có nghĩa vụ phải tỏ vẻ tiếc thương đồng nghiệp. Người hâm mộ của cô cũng cho rằng nữ diễn viên sở dĩ im lặng là vì không muốn thể hiện sự giả tạo.

Thế nhưng nhìn chung, công chúng không mấy hài lòng về thái độ của Cúc Tịnh Y trước cái chết của đồng nghiệp, cô bị chỉ trích là máu lạnh, thích "ghim thù". Đồng thời, những "phốt đen" thái độ của Cúc Tịnh Y trong quá khứ cũng bị "đào mộ" trở lại như mắc bệnh ngôi sao, thích yêu sách, đòi hỏi khi tham dự sự kiện, thiếu chuyên nghiệp trong công việc. Điều này khiến hình ảnh của "Mỹ nữ 4000 năm" càng xấu đi trong mắt công chúng.

Phớt lờ sự ra đi của đồng nghiệp, Cúc Tịnh Y còn gây tranh cãi vì mải mê marketing nhan sắc.

Nguồn: QQ, 163