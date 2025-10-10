Mỹ nợ số tiền khổng lồ chưa chịu chi, Liên Hợp Quốc buộc cắt giảm 1/4 quân, 9 điểm nóng thế giới "lao đao"

(Theo Reuters)Theo Reuters, các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Tư (8/10) rằng Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm một phần tư lực lượng gìn giữ hòa bình trong chín hoạt động trên khắp thế giới trong những tháng tới do thiếu tiền và vì nguồn tài trợ trong tương lai từ Mỹ vẫn chưa chắc chắn.

"Nhìn chung, chúng tôi sẽ phải hồi hương... khoảng 25% tổng số binh sĩ gìn giữ hòa bình và cảnh sát, cũng như trang thiết bị của họ, và một số lượng lớn nhân viên dân sự trong các phái bộ cũng sẽ bị ảnh hưởng", một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc tiết lộ.

Vị quan chức này cho biết con số này tương đương khoảng 13.000 đến 14.000 binh sĩ và cảnh sát.

Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, chiếm hơn 26% kinh phí, tiếp theo là Trung Quốc chi trả gần 24%. Các khoản thanh toán này không phải là tự nguyện.

Một quan chức Liên Hợp Quốc khác cho biết, Mỹ đã nợ 1,5 tỷ USD trước khi năm tài chính mới bắt đầu vào ngày 1/7. Washington hiện còn nợ thêm 1,3 tỷ USD, nâng tổng số nợ chưa thanh toán lên hơn 2,8 tỷ USD.

Tuy vậy, Mỹ đã thông báo với Liên Hợp Quốc rằng họ sẽ sớm thanh toán 680 triệu USD.

Theo thông điệp của chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi Quốc hội, vào tháng 8, Nhà Trắng đã đơn phương hủy bỏ khoảng 800 triệu USD tiền tài trợ gìn giữ hòa bình được phân bổ cho năm 2024 và 2025.

Văn phòng ngân sách Nhà Trắng cũng đề xuất cắt giảm ngân sách cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào năm 2026, với lý do các hoạt động ở Mali, Lebanon và Cộng hòa Dân chủ Congo thất bại.

Các hoạt động gìn giữ hòa bình bị ảnh hưởng là ở Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Lebanon, Kosovo, Síp, Cộng hòa Trung Phi, Tây Sahara, khu phi quân sự Cao nguyên Golan giữa Israel và Syria, và Abyei.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đang tìm kiếm những cách thức rộng hơn để cải thiện hiệu quả và cắt giảm chi phí khi cơ quan thế giới này bước sang tuổi 80 vào năm nay trong bối cảnh khủng hoảng tiền mặt.

