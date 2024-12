Mỹ nhân xấu tính đến mức không ai muốn đứng cạnh, bạn diễn còn năn nỉ cho nhân vật được chết sớm để khỏi phải đóng chung

Theo Sohu, trong giới giải trí Hong Kong có không ít những ngôi sao tính cách quái đản hống hách, thích bắt nạt người khác. Có lẽ do môi trường làm việc nên nhiều ngôi sao bị áp dụng quy tắc ngầm tới mức phát điên hoặc bỏ nghề. Cũng có những người tính cách khó chịu đến mức bạn diễn từ chối hợp tác, trong đó có Thương Thiên Nga.

Thương Thiên Nga sinh năm 1963, khi 19 tuổi người đẹp cùng bạn bè đến lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB để phỏng vấn, và nhanh chóng được chọn nhờ ngoại hình nổi bật. Năm 1983, Thương Thiên Nga ra mắt khi tốt nghiệp Khóa đào tạo nghệ sĩ TVB lần thứ 12, là bạn cùng khóa với Lưu Gia Linh, Ngô Quân Như và Tăng Hoa Thiên.

Thương Thiên Nga khi còn trẻ là tuyệt sắc mỹ nhân, nắm trong tay nhiều vai diễn nổi danh

Tuy nhiên mỹ nhân này nổi tiếng là xấu tính

Thương Thiên Nga từng là mỹ nhân nổi danh của màn ảnh Hong Kong thập niên 1980 của thế kỷ trước. Nữ diễn viên thời trẻ có nhan sắc xinh đẹp, là tuyệt sắc mỹ nhân nức tiếng. Những vai diễn đáng nhớ của Thương Thiên Nga có thể kể đến vai Phùng Mỹ Hân trong Nghĩa Bất Dung Tình (1989), A Kha trong Lộc Đỉnh Ký (1984) phiên bản của Lương Triều Vỹ , Lưu Đức Hoa , Lưu Gia Linh. Thương Thiên Nga còn xuất hiện trong các phim như Bốn Mùa, Anh Hùng Xạ Điêu, Diệt Ma Hiệp Đạo - Ma Đạo Tranh Bá 2 (1996), Ngày Mai Trời Lại Sáng... Nữ diễn viên được chọn để đóng cặp với Trương Quốc Vinh trong Vì Anh Đa Tình (Tên tiếng Anh là Once Upon An Ordinary Girl - 1984).

Tuy nhiên, sự nghiệp của Thương Thiên Nga xuống dốc vì chuyển sang đài ATV vào năm 1995. Do đài gặp khó khăn về tài chính nên giảm kịch bản khiến Thương Thiên Nga mất nhiều cơ hội diễn xuất.

Thương Thiên Nga là sao hạng A nhiều năm của màn ảnh TVB

Cô từng đóng chung với Trương Quốc Vinh

Ngoài ra, theo On, danh tiếng của Thương Thiên Nga trong giới nghệ sĩ cũng không được đánh giá cao. Nữ diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp và có tài năng nhưng tính cách hống hách gây khó chịu.

Tờ On cho biết khi tham gia dự án Xứng Danh Tài Nữ, Thương Thiên Nga từng xích mích với Đặng Tụy Văn, Huệ Ánh Hồng, Tạ Tuyết Tâm và Nhạc Hoa, các bên liên tục thể hiện thái độ không bằng lòng nhau. Thương Thiên Nga tính cách nóng xảy gây gổ với cả Tuyên Huyên và Lâm Bảo Di khi đóng phim Tỳ Vết Của Ngọc.

Nam diễn viên Trương Triệu Huy từng hợp tác với Thương Thiên Nga trong phim Til Love Do Us Lie (2012) đặt cho nữ diễn viên biệt danh "thiên nga đen" vì không chịu nổi tính xấu của bạn diễn.

Theo Trương Triệu Huy, Thương Thiên Nga thường xuyên đi làm muộn, nói chuyện kém duyên, mắng chửi mọi người. Có những ngày một nhóm lớn các nghệ sĩ luyện tập vất vả hàng giờ trước khi quay nhưng Thương Thiên Nga vẫn không có mặt. Ai cũng khó chịu khi phải chờ đợi nữ chính tới mức Trương Triệu Huy mất bình tĩnh. Thế nhưng, thái độ của Thương Thiên Nga lại rất thản nhiên, không biết hối lỗi. Khi giám đốc sản xuất phim hỏi: "Ai đã đi trễ làm ảnh hưởng tới mọi người?", Thương Thiên Nga hống hách nói: "Là tôi đấy".

Các bạn diễn không chịu nổi người đẹp xấu nết này

Sau khi bộ phim Til Love Do Us Lie phát sóng và có thành tích tốt, đài TVB muốn làm tiếp phần hai nhưng Trương Triệu Huy đã từ chối hợp tác lại với Thương Thiên Nga: "Có người nào mà chưa từng bị cô ta mắng chửi không? Cứ tùy tiện tìm một người thì sẽ rõ, chẳng qua mọi người không dám lên tiếng", Trương Triệu Huy chia sẻ nếu được lựa chọn lại, nam diễn viên viên sẽ không bao giờ hợp tác với Thương Thiên Nga.

Ngoài ra, Thương Thiên Nga còn bị tố cư xử như ngôi sao lớn, thường xuyên diễn hỏng, từ chối tuân theo sắp xếp của đoàn phim, chửi bới các động nghiệp khác, cướp đất diễn của Đằng Lệ Danh, không học thuộc kịch bản, bắt người khác phục vụ mình, bắt các diễn viên gạo cội Hồ Phong 80 tuổi phải chờ đợi mình. Cách hành xử của Thương Thiên Nga khiến các diễn viên khác ghét cô tới mức không muốn ngồi ăn chung bàn. Thậm chí, trợ lý đạo diễn còn viết thư lên nhóm quản lý yêu cầu trừng phạt Thương Thiên Nga.

Cá biệt, nữ diễn viên gạo cội Tuyết Ni, đóng vai mẹ của Thương Thiên Nga trong phim đã chán người đồng nghiệp này tới mức yêu cầu giám đốc sản xuất cho nhân vật của mình được chết. "Giám chế, tại sao không cho nhân vật của tôi chết đi mà cứ để sống hoài thế!", để thoát khỏi tay "thiên nga đen", nữ diễn viên gạo cội tình nguyện cắt bớt đất diễn.

Bạn diễn ai cũng bị Thương Thiên Nga chửi, không muốn đóng chung với cô

Năm 2016, khi trả lời phỏng vấn, Thương Thiên Nga thừa nhận khi cô rời đài TVB lần đầu là do xích mích cãi nhau với đồng nghiệp. Nữ diễn viên giải thích do cha bị ốm, công việc của chồng không suôn sẻ, gia đình khó khăn nên tâm trạng và sức khỏe của cô kiệt quệ, dễ dàng nổi nóng với mọi người. Tuy nhiên, lúc này danh tiếng xấu tính của Thương Thiên Nga đã nổi khắp giới giải trí Hong Kong, và khiến cho nữ diễn viên mất nhiều cơ hội đóng phim.

Ví dụ như Thương Thiên Nga và Đặng Tụy Văn từng hợp tác với nhau trong nhiều dự án, nhưng xảy ra xích mích lớn ở phim Xứng Danh Tài Nữ (2009). Trong quá trình sản xuất, Thương Thiên Nga thường xuyên nói xấu Đặng Tụy Văn, làm hỏng thanh danh của đồng nghiệp. Phim phát sóng rất thành công, nhà sản xuất muốn quay phần hai Nghĩa Hải Hào Tình, nhưng Đặng Tụy Văn tuyên bố nếu có Thương Thiên Nga tham gia cô sẽ không đóng tiếp. Chính vì vậy, nhà sản xuất quyết định từ bỏ Thương Thiên Nga để giữ lại nữ chính.

Thương Thiên Nga và Đặng Tụy Văn xích mích 10 năm mới hóa giải

Năm 2019, trong một sự kiện gặp gỡ nghệ sĩ TVB, Thương Thiên Nga đã xuất hiện trên sân khấu và xin lỗi đàn em, gỡ bỏ mối hận thù suốt 10 năm.