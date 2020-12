Mỹ nhân Vườn Sao Băng lần đầu lộ diện trên MXH sau 3 năm vắng bóng vì nghi án nhận biệt đãi lúc sinh con cho Bae Yong Joon

Vào tối ngày 9/12, Park Soo Jin - bà xã tài tử quyền lực Bae Yong Joon đã đăng tải 1 hình ảnh mới trên trang Instagram cá nhân.

Dù chỉ là hình ảnh những bình hoa đơn giản cùng biểu tượng trái tim, nhưng bài đăng của nữ diễn viên đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ dân mạng, hàng loạt người nổi tiếng như Lizzy (After School) , Jeon Hye Bin . Lý do bởi đây chính là bài đăng đầu tiên của Park Soo Jin sau 3 năm vắng bóng trên mạng xã hội vì scandal được ưu tiên khi sinh con đầu lòng.

Cụ thể, bài đăng cuối của nữ diễn viên đã là từ tháng 11/2017. Vào thời điểm đó, Park Soo Jin bất ngờ bị tố nhận biệt đãi khi sinh con đầu lòng. Theo bài đăng tố cáo, khi sinh con đầu lòng vào năm 2016, bà xã Bae Yong Joon đã không chờ xếp hàng, chen lấn lên trên để được thăm khám trước.

Bài đăng đầu tiên sau 3 năm của Park Soo Jin thu hút sự chú ý của dân mạng

Bài đăng cuối cùng của nữ diễn viên từ tận năm 2017

Không những vậy, Park Soo Jin còn bị tố vi phạm quy định của bệnh viện.

Bệnh viện quy định chỉ người mẹ mới được vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm bé sinh non mỗi ngày 2 lần. Tuy nhiên, nguồn tin tiết lộ nữ diễn viên đã mua đồ ăn biếu tặng các bác sĩ, y tá để cả cha mẹ và quản lý của Park Soo Jin cũng được vào thăm bé. Điều này khiến các sản phụ khác vô cùng bất mãn.

Dù bài đăng đã bị xóa đi nhưng những tin đồn vẫn bị lan truyền, khiến Park Soo Jin phải viết 1 bức thư tay dài, giải thích sự việc, nhấn mạnh nhiều chi tiết trong bài tố cáo không đúng sự thật. Bà xã Bae Yong Joon cho biết không có chuyện chen hàng để được khám trước.

Park Soo Jin vướng lùm xùm đút lót, nhận biệt đãi khi sinh con đầu lòng

Tuy nhiên, cô thừa nhận chuyện đưa cha mẹ vào thăm cháu đang nằm ở phòng sinh non. Park Soo Jin viết: "Đó là con đầu lòng của tôi, bé bị sinh non khiến tôi suy nghĩ hồ đồ, không hành xử đúng đắn". Nữ diễn viên cho biết cô và quản lý có mang đồ ăn đến bệnh viện nhưng đặt ở khu vực ăn uống, không mang vào phòng sinh non.

Đó là quà để cảm ơn các y bác sĩ chứ không phải đồ "đút lót" để được nhận đặc quyền như bài đăng tố cáo. Cô hứa sẽ cố làm gương cho 2 con trong từng hành động.

Kể từ đó, Park Soo Jin "lặn" khỏi mạng xã hội và chỉ trở lại sau 3 năm. Park Soo Jin sinh năm 1985, từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng Sugar trước khi chuyển hướng diễn xuất. Năm 2015, cô "lên đời" ngoạn mục sau khi thông báo kết hôn với tài tử quyền lực Bae Yong Joon.

Từ 1 diễn viên ít tên tuổi, Park Soo Jin trở thành "bà hoàng", sống trong căn biệt thự có giá gần 200 tỷ đồng, được hàng loạt nhãn hàng, tạp chí săn đón, có cả đội vệ sĩ hộ tống khi đi sự kiện. Trang cá nhân của nữ diễn viên cũng nhanh chóng cán mốc 1 triệu người theo dõi.

Park Soo Jin "lên đời" ngoạn mục sau khi trở thành vợ của "ông hoàng Kbiz" Bae Yong Joon

Cặp đôi kết hôn vào năm 2015

Nguồn: Xportsnews