Mỹ nhân "Vườn sao băng" hack tuổi quá đỉnh sau 15 năm, thành công lớn nhất sự nghiệp là lấy đại gia khét tiếng

Han Chae Young sinh năm 1980, được mệnh danh là búp bê xứ Hàn bởi nhan sắc xinh đẹp, rất khác biệt so với mặt bằng chung các mỹ nhân xứ kim chi. Trong sự nghiệp của mình, cô nổi tiếng nhờ hai tựa phim là Trái tim mùa thu và Vườn sao băng . Tuy nhiên ở cả hai tác phẩm, Chae Young đều chỉ đóng vai phụ, làm nền cho các mỹ nhân đình đám. Nếu để nói về một tác phẩm đình đám của riêng cô thì có lẽ khán giả đại chúng sẽ hơi khó để nghĩ ra.

Han Chae Young ở Vườn sao băng

Sự nghiệp không có gì quá nổi bật nhưng sau 24 năm làm nghề, Han Chae Young vẫn luôn là cái tên được chú ý bởi nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng quyến rũ và hơn hết là chuyện đời tư của mình. Cô liên tục được nhắc tên trên các mặt báo, xuất hiện trong các show giải trí lớn với các câu hỏi liên quan tới cuộc hôn nhân với người chồng tỷ phú.

Năm 2007, cô tuyên bố kết hôn với một người không phải người nổi tiếng. Theo truyền thông Hàn cho biết, chồng cô là doanh nhân thuộc top 1 đại gia giàu nhất Hàn Quốc - Choi Dong Joon. Doanh nhân họ Choi xuất thân từ gia đình giàu có và điều hành công ty riêng tại nước ngoài. Khi cầu hôn, Choi Dong Joon đã tặng minh tinh họ Han chiếc nhẫn kim cương 5 carat 500 triệu won (gần 9,1 tỷ đồng) và chiếc siêu xe Mercedes Benz S500 có giá 2 tỷ won (36 tỷ đồng). Cho đến thời điểm hiện tại, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau, bất chấp việc liên tục bị đồn rạn nứt.

Sắp tới đây, Han Chae Young sẽ tái xuất ở bộ phim truyền hình cuối tuần có tên Scandal . Đây là tác phẩm có thời lượng lên tới 100 tập, Han Chae Young còn đảm nhận vai chính dẫn dắt cả dự án nên khán giả đặt kỳ vọng rất lớn vào việc nó sẽ giúp cô có cú bứt phá trong sự nghiệp. Hiện chưa biết tương lai dự án sẽ ra sao nhưng chỉ riêng việc Han Chae Young xuất hiện trong tạo hình xinh đẹp, sang chảnh đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Nhìn tạo hình của cô, so với thời đóng Vườn sao băng cách đây 15 năm, khán giả cho rằng Han Chae Young gần như không hề già đi.

Han Chae Young ở Vườn Sao Băng năm 2009 và ở Scandal năm 2024

Trong Scandal , Han Chae Young vào vai Moon Jeong In, CEO của công ty sản xuất Jeong In Entertainment. Vốn dĩ Jeong có tên là Kyung Sook, sau khi kết hôn với Baek Dong Ho, cô đã đánh cắp toàn bộ tài sản của chồng, thành lập công ty riêng và đổi tên thành Moon Jeong In để bắt đầu cuộc sống mới. Một ngày nọ, Jeong In gặp Seo Jin Ho, một diễn viên đầy tham vọng có ngoại hình rất giống mối tình đầu của cô và bị cuốn vào vòng xoáy số phận đầy nghiệt ngã.

Nguồn ảnh: Naver