Mỹ nhân vừa tốt nghiệp trường Ivy League là công chúa tài phiệt số 1 cả nước: Sống cuộc đời "song song" để được hát

Ngày 20/5 (giờ Mỹ), Annie Moon (Moon Seoyoon) chính thức tham dự lễ tốt nghiệp Commencement khóa thứ 272 của Đại học Columbia, diễn ra tại cơ sở Morningside, New York. Nữ idol nhận bằng Cử nhân chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật và Mỹ thuật (Art History and Visual Arts), khép lại hành trình học tập tại một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên từ buổi lễ được lan truyền, Annie lập tức trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc lẫn quốc tế. Trong bộ lễ phục màu xanh nhạt đặc trưng của Columbia, nữ thần tượng xuất hiện với thần thái sang trọng, điềm tĩnh và đúng chuẩn “tiểu thư tài phiệt” bước ra từ phim truyền hình. Tuy nhiên, đằng sau hào quang ấy là cả một hành trình cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật không hề dễ dàng.

Việc Annie hoàn thành chương trình đại học đặc biệt gây chú ý bởi thời gian qua, cô vẫn hoạt động với tư cách thành viên của ALLDAY PROJECT dưới trướng The Black Label. Trong bối cảnh lịch trình Kpop vốn khắc nghiệt, việc duy trì việc học tại Columbia gần như là thử thách cực đại. Dẫu vậy, Annie vẫn giữ đúng cam kết với gia đình Shinsegae, phải hoàn thành chương trình đại học nếu muốn tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

Tháng 1/2026, The Black Label từng thông báo Annie sẽ tạm thời vắng mặt khỏi các hoạt động của ALLDAY PROJECT cho đến hết tháng 5 để trở lại Mỹ tham gia học kỳ mùa xuân. Thời điểm đó, nhiều đồn đoán xoay quanh việc nữ idol gặp vấn đề nội bộ hoặc có ý định rời showbiz. Tuy nhiên trên thực tế, đây hoàn toàn là một phần trong thỏa thuận nghiêm ngặt giữa cô và gia tộc tài phiệt đứng sau.

Để được bước chân vào ngành công nghiệp thần tượng vốn bị phản đối gay gắt từ những năm cấp 3, Annie phải chấp nhận điều kiện hoàn tất việc học và lấy bằng đại học. Việc cô kiên trì hoàn thành lời hứa cho thấy thái độ nghiêm túc với cả học vấn lẫn sự nghiệp nghệ thuật.

Không chỉ đơn thuần là một tấm bằng, việc tốt nghiệp Columbia còn tạo nên giá trị thương hiệu rất lớn cho Annie. Trong thị trường Kpop vốn đầy cạnh tranh, hình ảnh một nữ idol xuất thân tài phiệt nhưng sở hữu nền tảng học thuật Ivy League giúp cô định vị hoàn toàn khác biệt. Annie không còn bị nhìn nhận như một “công chúa đi hát cho vui” hay “bình hoa di động” dựa dẫm gia thế, mà trở thành hình mẫu thần tượng có tri thức, có tư duy thẩm mỹ và chiến lược hình ảnh rõ ràng.

Đây cũng là lý do Annie được đánh giá có tiềm năng rất lớn ở lĩnh vực thời trang xa xỉ trong tương lai. Với nền tảng học vấn về mỹ thuật, nghệ thuật thị giác cùng xuất thân từ gia tộc Shinsegae - tập đoàn sở hữu nhiều mảng bán lẻ, thời trang và mỹ phẩm đình đám nhất Hàn Quốc, nữ idol được xem là gương mặt hội tụ đủ yếu tố để trở thành đại sứ thương hiệu cao cấp thế hệ mới.

Bản thân Đại học Columbia cũng là một biểu tượng của giới tinh hoa toàn cầu. Nằm ngay trung tâm Manhattan, New York, Columbia là một trong 8 trường thuộc hệ thống Ivy League danh giá bậc nhất nước Mỹ. Trường nổi tiếng với tỷ lệ chọi cực cao, thường dưới 5%, cùng mức học phí đắt đỏ thuộc hàng top thế giới.

Suốt nhiều thập kỷ, Columbia đã đào tạo ra hàng loạt nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu, từ Tổng thống Mỹ, tỷ phú, thẩm phán Tòa án Tối cao cho đến các học giả đoạt giải Nobel. Việc những gia tộc hàng đầu Hàn Quốc như Samsung hay Shinsegae định hướng con cháu theo học tại đây phản ánh chiến lược đào tạo thế hệ thừa kế vô cùng bài bản.

Giờ đây, sau khi hoàn thành việc học, Annie có thể toàn tâm toàn ý trở lại cùng ALLDAY PROJECT trong các hoạt động mùa hè năm nay. Với sức hút truyền thông vốn đã rất lớn, sự trở lại của cô đang được xem là một trong những “quân bài chiến lược” tiếp theo của The Black Label.

Việc vắng bóng tới 5 tháng đối với một tân binh vốn là rủi ro lớn trong ngành giải trí. Tuy nhiên, với Annie, khoảng thời gian đó lại vô tình tạo thêm sức nóng cho màn tái xuất. Công chúng hiện đang chờ xem “công chúa Samsung” sẽ trở lại như thế nào sau khi hoàn thành một trong những cột mốc quan trọng nhất cuộc đời.

Trước khi chính thức ra mắt, Annie Moon đã là cái tên gây tò mò bậc nhất Kpop bởi thân thế gần như chưa từng có tiền lệ. Cô là chắt ngoại của nhà sáng lập Samsung Lee Byung-chul, đồng thời là cháu ngoại của Chủ tịch Shinsegae Lee Myung-hee - một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất Hàn Quốc. Việc một người thừa kế thế hệ thứ 4 của gia tộc Samsung bước chân vào ngành idol từng bị xem là điều không tưởng.

Ban đầu, Annie được đồn đoán sẽ debut cùng nhóm nữ MEOVV của The Black Label. Tuy nhiên đến tháng 6/2025, công ty chính thức công bố cô là thành viên của nhóm nhạc hỗn hợp ALLDAY PROJECT gồm 5 thành viên: Annie, Bailey Sok, Jo Woo-chan, Youngseo và Tarzzan.

Ngày 23/6/2025, ALLDAY PROJECT chính thức ra mắt với đĩa đơn Famous. Không mất quá nhiều thời gian để nhóm tạo được tiếng vang khi ca khúc nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên Circle Chart của Hàn Quốc. Trong đó, Annie trở thành cái tên thu hút truyền thông mạnh nhất nhờ xuất thân đặc biệt cùng khí chất sang chảnh khác biệt.

Tuy nhiên, Annie không chỉ gây chú ý vì gia thế. Nữ idol nhanh chóng chứng minh bản thân có sự đầu tư nghiêm túc cho âm nhạc. Cô đảm nhận vai trò rapper và trực tiếp tham gia viết lời cho nhiều sản phẩm của nhóm như Wicked, Look At Me, Where You At thuộc EP AllDay Project phát hành cuối năm 2025, cũng như đĩa đơn I Don’t Bargain trong năm 2026.

Phong cách thời trang của Annie cũng trở thành đề tài được truyền thông quốc tế quan tâm. Các tờ báo như The Korea Times hay The Straits Times từng nhắc đến cô như biểu tượng thời trang thế hệ mới với khả năng kết hợp giữa tinh thần high fashion và tính ứng dụng đại chúng.

Dẫu vậy, phía sau ánh hào quang ấy là áp lực khổng lồ từ chính gia tộc tài phiệt. Trong giới tài phiệt Hàn Quốc, việc người thừa kế bước chân vào ngành giải trí bị xem là lựa chọn nhạy cảm. Annie từng phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ gia đình khi bày tỏ mong muốn làm idol từ thời trung học.

Thế nhưng, thay vì từ bỏ, cô lựa chọn chứng minh bằng hành động. Trong thời điểm ra mắt cùng ALLDAY PROJECT, Annie từng chia sẻ: “Một điều chắc chắn là: nhờ có tất cả các bạn, mỗi ngày trôi qua đều chứng minh rằng quyết định không bỏ cuộc và theo đuổi con đường này là hoàn toàn đúng đắn”.

Để dung hòa giữa trách nhiệm gia tộc và đam mê cá nhân, Annie chấp nhận lịch trình gần như “2 cuộc đời song song", vừa hoạt động trong môi trường Kpop cạnh tranh khốc liệt, vừa hoàn thành chương trình học tại Mỹ. Việc tạm ngưng hoạt động suốt nhiều tháng để quay lại New York hoàn thành bằng cấp được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực giữ lời hứa với gia đình, đồng thời bảo vệ giấc mơ nghệ thuật của chính mình.

Annie Moon thực sự là nữ chính đời thực, tiểu thuyết cũng không dám viết. Cô nàng gần như sở hữu mọi lợi thế để tiến xa trong âm nhạc, nữ idol mang xuất thân tài phiệt nhưng không chỉ sống dựa vào hào quang gia đình. Cô có học vấn, có chiến lược hình ảnh rõ ràng, có khả năng sáng tạo âm nhạc và quan trọng nhất là sự kiên định với lựa chọn của bản thân.

