Mỹ nhân VTV vừa được triệu phú cầu hôn trên máy bay xinh đẹp, nổi tiếng cỡ nào?

CEO Hùng Đinh - triệu phú có tiếng trong lĩnh vực công nghệ vừa có màn cầu hôn lãng mạn bạn gái kém 16 tuổi Hà My trên một chuyến bay. Cụ thể nam doanh nhân sinh năm 1980 đã mua vé để người yêu cùng bạn bè đi nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn.



Trong quá trình di chuyển, anh nhận được sự hỗ trợ của các tiếp viên hàng không và bạn bè để bày tỏ tình cảm với người tình. Nhận màn cầu hôn vừa đặc biệt vừa bất ngờ của Hùng Đinh, Hà My không giấu được sự xúc động và hạnh phúc.

Hà My vừa được Hùng Đinh cầu hôn trên máy bay.

Vị hôn thê của CEO 8X tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hà My, sinh năm 1996 và từng theo học tại Học viện Ngoại giao.

Với việc biết nhiều loại ngôn ngữ, sở hữu thành tích học tập tốt và ngoại hình khả ái, năm 2017 cô vinh dự trở thành nữ sinh tặng qua Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam tham dự APEC.

Với sự động viên của gia đình và bạn bè, năm 2018 Hà My ghi danh vào cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam". Ngay từ những vòng thi đầu tiên, cô đã được truyền thông đánh giá là ứng viên nặng kí.

Ngoài học thức và lý lịch tốt, gương mặt sáng cùng chiều cao 1m73, số đo 3 vòng là: 83-62-94 cm là những lợi thế giúp cho Hà My ghi điểm. Tuy nhiên trong đêm chung kết xếp hạng, cô gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 15.

Đến năm 2019, Hà My tham gia "Press Green Beauty - Hoa khôi báo chí" và đăng quang ngôi vị cao nhất. Khi đầu quân về Đài truyền hình Việt Nam, người đẹp 9x làm việc tại VTV24 với vai trò BTV kiêm MC chuyên dẫn dắt các chương trình kinh tế, tài chính.

Hà My cũng từng thu hút sự quan tâm khi tiết lộ bị đồng nghiệp hỏi thẳng mặt: "Tại sao mấy đứa đi thi hoa hậu về cứ muốn vào VTV làm thế?". Các bạn nhìn thì cũng đúng, ai đi thi về có mác hoa hậu cũng vào đấy làm.

Nhưng mình nghĩ với sự nỗ lực của bản thân mình cho đến thời điểm nói chuyện với chị ấy (người tuyển dụng - pv) mình cũng đã thể hiện là mình đến đây không chỉ muốn lên hình, không chỉ muốn fame (sự nổi tiếng) mà mình cũng đã nỗ lực rồi.

Mình cũng đến "from nine to five" (làm việc giờ hành chính từ 9h sáng đến 5h chiều), có phải là chỉ đến dẫn xong rồi đi về đâu. Thế mà mình lại nhận được những câu đấy.

Thời điểm đó, lời nói đó làm mình rất tổn thương, kiểu "'Đấy, cái bình hoa di động đấy'". Sau cuộc thi hoa hậu nhiều lúc mình nghĩ, mình tuyệt vọng chỉ "Ứớc gì hồi đấy mình không đi thi "hoa hậu".

Nhưng mình nhận ra định kiến của tất cả mọi người sẽ không bao giờ biến mất. Ở trong một môi trường competitive (cạnh tranh) như thế, họ sẽ luôn tìm ra được yếu điểm của mình để dìm mình xuống.

Và cái việc duy nhất mình làm lúc đấy là cải thiện năng lực sản xuất của mình. Bởi vì vị trí của mình là BTV thì phải sản xuất tin bài, sản xuất sản phẩm của mình.

Hà My từng dự thi "Hoa hậu Việt Nam".

Sản phẩm của mình nhiều người mến mộ, được nhiều lượt view, nhiều người theo dõi và có tính chuyên môn cao thì có thể đập tan được những định kiến của người ta về bản thân mình rồi.

Sau đó mình áp dụng đúng như những gì mình nói trong bước xây dựng thương hiệu cá nhân, tận dụng mạng xã hội.

Mình làm được sản phẩm nào tốt, mình up lên đấy, tất cả mọi người đồng nghiệp, từ các phòng ban này kia đều nhìn ra được " sản phẩm của con bé này là tốt. Mặc dù mới ít năm kinh nghiệm thôi nhưng chất lượng và lượng view bằng các anh chị lâu năm rồi, thậm chí còn hơn".

Thế là mình không cần phải giải thích hay đôi co với những lời nói đấy bất kỳ một lần nào nữa. Sau đó và đến thời điểm hiện tại, họ đã chuyển một cái nhìn khác về bản thân mình rồi".

Năm 2019, cô thắng giải "Hoa khôi báo chí".